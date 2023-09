La controvertida ley de bienestar animal entrará en vigor este viernes. No obstante, el Gobierno, al estar en funciones, no ha podido aprobar el reglamento que desarrolla preceptos como la obligación de seguir un curso para tener una mascota o contar con una póliza de seguro, por lo que aún no serán vigentes.

Más allá de eso, estas son las nuevas obligaciones que conlleva para los dueños de mascotas, dado que la norma deja fuera a los animales que no pertenecen al entorno urbano y a los perros de caza. Si no se cumplen, los propietarios pueden ser sancionados con multas que van desde los 500 a los 200.000 euros. Los perros no podrán estar solos más de 24h La nueva ley establece que los perros no podrán dejarse solos más de 24 horas. Y el resto de mascotas no podrán permanecer sin supervisión más de tres días consecutivos. Además, la norma prohíbe dejar a perros y gatos en "terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios" o en el interior de un vehículo. Prohibido dejar a un perro en la puerta de una tienda La ley prohíbe mantener a los animales “atados o deambulando por espacios públicos sin la supervisión presencial” de su cuidador. Por ejemplo, ya no puede dejarse el perro atado a la puerta de un supermercado o una tienda. Curso obligatorio para los dueños Una de las obligaciones que ha quedado en 'stand by' está dirigida a los dueños de perros, que una vez que se apruebe el reglamento que acompañe la ley (cuando haya nuevo Gobierno) deberán hacer un curso 'online' y gratuito sobre tenencia responsable. Seguro de responsabilidad civil Otro de los preceptos que mañana no entrará en vigor porque es necesario un reglamento que lo regule es la necesidad de contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños materiales y personales que pueda provocar un perro. El nuevo Ejecutivo dará instrucciones sobre cómo debe hacerse y qué cuantías debe cubrir. Hasta ahora este seguro solo era obligatorio para los perros considerados peligrosos, categoría que se mantiene con la nueva ley, aunque en un inicio se intentó eliminar. Microchip y esterilización de gatos Lo que sí entrará en vigor este viernes es la obligación de identificar con un microchip a perros, gatos y hurones, para garantizar su control y seguridad. Así, si se pierden, podrán ser localizados y devueltos a sus dueños. Asimismo, habrá que esterilizar a los gatos, para evitar la reproducción indiscriminada y el posible posterior abandono. Las tiendas no podrán vender perros ni gatos Los establecimientos de mascotas cuentan con un plazo de un año para dejar de vender perros, gatos y hurones, que solo podrán adquirirse a criadores autorizados. El objetivo es evitar compras compulsivas que luego puedan acabar en el abandono de los animales, dado que se dejan en cunetas o protectoras de animales unos 300.000 animales al año. Prohibido el sacrificio de mascotas Además de evitar el abandono, otro de los objetivos de la norma es el sacrificio cero. Por eso, se prohíbe la muerte de animales de compañía en los centros de protección animal, que ya no podrán sacrificarlos por falta de espacio o por motivos económicos. La eutanasia solo estará permitida bajo criterio veterinario. Qué animales no se podrán tener como mascotas La mayoría de los animales domésticos podrán seguir siendo mascotas (perros, gatos, hurones, hámster, periquitos, canarios, tortugas), pero no podrán criarse en los hogares animales peligrosos o venenosos, los mamíferos silvestres de más de cinco kilos y reptiles (excepto tortugas) de más de dos kilos como serpientes o iguanas. Tampoco podrán utilizarse animales domésticos en espectáculos públicos ni someterlos a trabajos excesivos.