Laura Escanes no ha querido dejar ningún tipo de rumor al respecto. La expareja Álvaro de Luna no se calla tras el nuevo single del cantante. Al parecer y según ha confirmado el propio artista algunas de las canciones de su nuevo trabajo verían reflejados sus sentimientos tras la ruptura con la catalana. Algunas de esas letras han propiciado que la influencer le contestara en X con algunas frases como: "Amor, tú no eres la Shakira de la historia, basta".

Respondiendo que al parecer los hechos que cuenta el cantante en sus temas no serían la realidad que ha vivido la pareja durante el tiempo que estuvieron juntos. Incluso Laura estalló de esta manera en la red social al ver las letras del artista nacido en Sevilla y comentó: "Mira lo voy a soltar porque de tanto callar al final me quemo por dentro, pero esto de que tenga que estar calladita mientras otros hacen canciones………….. lol".