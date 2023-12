Es una de las figuras más destacadas y apreciadas en el ámbito musical nacional, Malú (41 años) no suele participar con frecuencia en entrevistas y mantiene su vida personal resguardada. Proveniente de una familia de renombre en el mundo del flamenco, la artista siempre ha optado por la discreción.

Raras veces han salido a la luz detalles sobre su intimidad, como cuando se reveló su relación sentimental con el político Albert Rivera (44 años) o el nacimiento de su primera hija en común, Lucía. Incluso la ruptura de su relación llegó a los medios de comunicación, aunque las razones nunca se hicieron públicas. Ni Malú ni Albert expresaron comentarios al respecto ni proporcionaron detalles. Hasta ahora.

La artista está actualmente promocionando su nuevo álbum, 'A todo sí', un tributo a sus 25 años en la escena musical, y en este contexto ha accedido a conceder más entrevistas de lo habitual. En este caso, le ha tocado el turno a 'El Hormiguero', donde ha conversado con Pablo Motos (58 años) sobre su extensa carrera musical y su participación en otros programas como 'La Voz'. Esta entrevista contrasta significativamente con la que concedió en 'Viajando con Chester', junto a Risto Mejide (49 años). En aquella ocasión, Malú no dudó en abrirse con el presentador y proporcionar más detalles de su vida privada que en ninguna otra ocasión.

Estas fueron sus declaraciones

Durante esa entrevista, la artista expresó sus intenciones sobre cómo afrontar la paternidad compartida, lanzando un claro ultimátum a su expareja para evitar conflictos innecesarios.La cantante se mostraba muy clara sobre ello: "Si es un Shakira, yo llevo marcándome Shakiras desde los 15 años. Me encanta el momento de 'Malú se ha hecho un Shakira'. No, Malú se ha hecho un Malú. Si tiramos un poquito para atrás, te das cuenta de que yo he ido contando todas mis cosas. Las buenas, malas… Lo que pasa es que a nadie le parecía tan interesante”, expresaba.

Malú habla de la relación con el padre de su hija

"Todo lo que vaya a ir en contra de ella, no va a pasar. Yo no voy a dar ni el más mínimo pie. Al final esa niña vino porque los dos queríamos que viniera. Vamos a olvidarnos de por qué nos separamos y vamos a acordarnos de por qué la tuvimos”, decía, muy contundente.