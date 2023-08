Albert Rivera y Malú anunciaron en julio su ruptura, poniendo fin a una unión de cuatro años marcada por la discreción y el nacimiento de su hija hace tres años. Aunque los rumores de crisis los acechaban desde hacía meses, fue Luis Rollán, colaborador televisivo y cercano amigo de la cantante, quien confirmó la separación en junio. Sorprendentemente, ambos protagonistas optaron por guardar silencio durante varias semanas.

En un breve comentario, Albert Rivera expresó que se encontraba "muy bien". Sin embargo, la revista 'Lecturas' publicó exclusivas fotografías de él junto a una joven actriz catalana, lo que ha generado especulaciones sobre una posible nueva relación.

Poco después, Malú también hizo una declaración afirmando que estaba "bien". No obstante, recientemente, en una entrevista concedida al programa 'Socialité' de Telecinco, la cantante se sinceró sin tapujos.

"Mi gran batalla ha sido la de estar en paz conmigo misma y eso, a mí, me estaba destrozando y me estaba comiendo", reveló Malú. Aunque no mencionó directamente a Rivera, dejó entrever que no estaba en buen término con su expareja. Según Rollán, la ruptura se debió al desgaste en la convivencia, y todas las partes han enfatizado que no hubo terceras personas ni disputas en la separación.

Malú continuó reflexionando sobre su trayectoria profesional y personal. "Desde la madurez que tienes ahora piensas en que podías haber hecho muchas cosas mejor. Soy lo que soy por los grandes errores y los grandes aciertos que he cometido en mi vida", expresó la artista. "Mirar hacia detrás es bonito y, al final, tienes esos recuerdos. Siempre da más miedo mirar hacia adelante y pensar en el futuro y en lo que está por venir, en cómo encararlo", manifestó.