La intérprete Vicky Luengo volvió este pasado lunes a la nueva temporada de 'La Resistencia', el programa de Movistar+ presentado por David Broncano. La actriz visitó al humorista para promocionar su nueva obra de teatro, Prima Facie, la obra de Suzie Miller premiada con varios galardones.

La mallorquina no dejó indiferente a nadie con su actitud frente a las preguntas clásicas y, en especial, por su sinceridad, dejando momentos memorables.

A lo largo de su entrevista, Luengo demostró su carácter alegre y un sentido del humor fuera de toda duda. Una forma de ser que se vio en la recta final de 'La Resistencia', momento que aprovechó el conductor del programa para plantear a su invitada las preguntas clásicas, es decir, cuánto dinero tiene en el banco y cuánto sexo ha practicado en el último mes.

"Venga, te contesto a alguna", le dijo Vicky Luengo. Sin embargo, cuando el de Jaén propuso que primero diera el dato referente al dinero, esta se cerró en banda: "No, esa no". El presentador de 'La Resistencia' no podía salir de su asombro y quiso saber el motivo por el que se negaba a dar el dato. "Se lo oculto a mi madre, te lo voy a decir a ti", dijo Luengo.

Buen mes nivel provocar un MECAGÜEN entre el público. @vickyluengo pic.twitter.com/vdzpkWKcE0 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 18 de septiembre de 2023

Tras lo ocurrido, la invitada contestó a la cuestión sexual. "Como digas, 'esto solo lo sabe mi madre... Esto solo se lo cuento a ella", sostuvo en tono de broma David Broncano.

"Soy malísima en matemáticas, pero bastante alto. El último mes... 21", manifestó la protagonista de 'Antidisturbios'. Entre el público se escuchó un "¡Joder!" que no pasó desapercibido ni para el presentador ni para la propia Vicky Luengo, que espetó: "Me ha encantado porque te ha salido de dentro".