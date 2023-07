El 'culebrón' entre Ivonne Reyes y Pepe Navarro parece no tener fin. Uno de los últimos capítulos fue realmente sorprendente: la identidad del padre biológico del hijo de Ivonne Reyes.

Socialité, el programa de televisión de Telecinco, desveló que la actriz venezolana recibió de un empresario millonario 6.000 euros al mes durante tres años. Concretamente, desde 1999 (año en el que nace Alejandro) hasta 2002, año en el que fallece este empresario.

Y es que, por diversos temas, Reyes y Navarro llevan décadas viéndose en los tribunales. La última vez fue el 14 de febrero, día de San Valentín, cuando se trataron unas declaraciones que el presentador vertió en una agencia de noticias y en las que, según la venezolana, atentaba contra su honor. De este delito, la juez absolvió al productor porque consideró que "los comentarios de Navarro obedecieron a una situación concreta de hartazgo".

Desde entonces, Ivonne Reyes ha sido vista poco. Su aparición más reciente se ha dado en el pase especial de la película 'Barbie' en Madrid. El equipo de Europa Press le ha preguntado por la situación de Bertín Osborne, con el que ha trabajado y mantenido una buena amistad.

La colaboradora de televisión se mostraba de lo más optimista ante su futura paternidad y confesaba que es una “maravilla” que vaya a convertirse en padre a la misma vez que abuelo por su hija Claudia Osborne: "Qué suerte, papá y abuelo a la vez, un montón de niños".

Eso sí, Ivonne ha asegurado que "de todo me creo la cuarta parte, ya sabes, por mí, porque la verdad es que siempre salen cosas" por lo que no le da mucho crédito a las informaciones que han estado saliendo estos días en los medios de comunicación.

Ivonne aprovechaba las cámaras para recordarle a Bertín que lo que le está pasando en realidad es algo bonito: "a Bertín le mando un gran beso, sobre todo que disfrute de su nueva vida que puede ser como un boom de información y un cambio de vida, una continuidad de vida, ya tiene hijos, creo que es un gran padrazo. Que disfrute, que lo viva, eso es bonito, le están pasando cosas bonitas realmente".

Cuando le preguntaron por Pepe Navarro, Ivonne prefirió cambiar de tema y dejar claro una y otra vez quién es el Ken de su vida: "mi hijo siempre será mi Ken, forever, para siempre, ahora a nivel sentimental, no. Cuando lo tenga, lo veréis".

En cuanto a cómo está su corazón en estos momentos, Ivonne nos comentaba que "no sé con quién me encontraré en la vida, pero hay gente a la que le gusta esto, preferiría que no le gustase esto, que fuese de otro sector".

Premios Platino

Ivonne Reyes y su hijo Alejandro han sido dos de los rostros conocidos que nos han sorprendido en la alfombra roja de los Premios Platino. Madre e hijo, que tienen una relación superestrecha, se han paseado por este eventazo derrochando complicidad y han charlado, largo y tendido, con los medios de comunicación que se encontraban cubriendo los premios.

"Para mí es un chute de energía espectacular" confesaba Ivonne, que se siente muy orgullosa por el progreso de su hijo en el ámbito del cine. Alejandro, por otro lado, nos confesaba que sigue trabajando duro para cumplir su sueño: "Sigo en ello, estuve hace poco en Estados Unidos y acabo de volver, es un placer en este evento porque conoces a mucha gente y admirado a todos los actores que pasan por aquí".

Alejandro nos ha desvelado que la profesión "me parece muy exigente y disciplinado, pero quien la sigue la consigue" y ahora, parece que también compagina su formación en las artes escénicas con otros estudios: "He estado estudiando un poco de marketing y empresariales porque siempre hay que tener un plan b".

El joven, muy consciente de la dificultad que hay en esta profesión, nos ha desvelado que "mi madre siempre me dice que la primera respuesta que recibe un actor en un casting es un 'no'". Lo que tiene claro es que sus polémicas con Pepe Navarro en España no le han cerrado ninguna puerta: "No, para nada, yo creo que una cosa es una cosa y otra, otra. El corazón es una cosa y el arte dramático otra".