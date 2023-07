Adara Molinero y Bosco Martínez-Bordiú están disfrutando de un verano repleto de amor y escapadas románticas. La pareja que surgió durante su participación en el programa 'Supervivientes' no duda en compartir su amor en redes sociales.

Durante su estancia en Barcelona, la pareja hizo turismo y salió a divertirse por la noche, lo que resultó un tanto agotador para Adara, quien compartió en sus 'stories' de Instagram: "No he dormido nada, necesito una siesta de mil horas". "Espero que mi novio me dé un masaje porque menudo trote3, bromeó también.

La pareja ha dejado constancia en redes sociales de su estrecha relación, compartiendo detalles sobre sus escapadas y su vida juntos. Bosco, ganador de la última edición de 'Supervivientes', dedicó un tierno mensaje a su novia en una publicación de Instagram, reafirmando su amor y compromiso.

En una de sus fotos más recientes, Bosco ocultó una promesa de amor en su camiseta, "Mi lugar es contigo. Voy donde tú vas", mientras que Adara no dejó pasar la oportunidad de alabar la apariencia de su novio: "No puede ser tan guapo, basta". Ambos muestran públicamente su afecto, compartiendo imágenes románticas y momentos especiales.

Durante su estancia en Barcelona, la pareja se unió a otros exconcursantes de 'Supervivientes', Alma Bollo y Jonan Wiergo, para disfrutar juntos de su tiempo libre. Parece que su relación se ha fortalecido desde su aventura en Honduras, y ahora comparten su nueva etapa en las redes sociales, incluyendo la experiencia de hacerse tatuajes juntos con las coordenadas de Cayo Paloma.