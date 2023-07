David Bisbal está sumergido en un proyecto que celebra sus dos décadas en la industria musical. Siguiendo los pasos de Georgina, Tamara Falcó y Dulceida, Bisbal se prepara para lanzar un documental que resume su trayectoria como cantante desde su participación en 'Operación Triunfo'. Sin embargo, el cantante ha tomado una decisión que afecta directamente a su antigua compañera de academia y pareja, Chenoa.

A lo largo de la historia del programa, hubo un romance entre dos concursantes que siempre ha generado gran expectación entre los seguidores. Este es el caso de Chenoa y David Bisbal, a pesar de que su relación fue breve una vez que abandonaron la academia de 'Operación Triunfo'. La separación, según ha comentado Chenoa en varias ocasiones, le causó un gran impacto emocional y le llevó más tiempo que a Bisbal recuperarse.

Aunque la cantante ha hablado en repetidas ocasiones sobre su relación con David Bisbal, él ha evitado hacer cualquier declaración sobre su romance con la argentina. Por esta razón, ahora que está preparando un documental sobre sus años en la música, Bisbal ha solicitado que se elimine tanto su paso por 'Operación Triunfo' como su relación sentimental con Chenoa de la producción audiovisual que está creando.

Soraya Arnelas se ha pronunciado al respecto: "Ella no hubiese renegado de nada"

Dado que el documental se basa en las declaraciones del protagonista, Bisbal ha decidido centrarse en sus logros profesionales de los últimos 20 años, sin mencionar su estancia en la academia ni a su compañera Chenoa. Según fuentes cercanas al proyecto, esto no es algo personal, sino una decisión de mantener esos momentos aparte. De hecho, se habría eliminado del documental el icónico vídeo de Chenoa en chándal anunciando la ruptura frente a su casa.

Hasta el momento, Chenoa no ha querido hacer comentarios al respecto, aunque es posible que lo haga en el futuro. La argentina se está preparando para su debut como presentadora en 'OT 2023', que se estrenará en unos meses a través de Amazon Prime Video. Sin embargo, Soraya Arnelas, compañera de edición de ambos y amiga de Chenoa, sí ha querido dar su opinión: "A mí no me parece bien, yo no lo hubiera hecho [...] Ella no hubiese renegado de nada. Soy su amiga, la conozco perfectamente, y está orgullosa de lo bueno y lo malo de su vida"", sentenció Arnelas en 'Así es la vida'.