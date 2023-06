¿Tienes un bote de pegamento rápido guardado en algún cajón? Entonces seguro que conoces la eficacia de este adhesivo instantáneo en la fijación de objetos y pequeñas reparaciones. Pero, ¿sabías que el bicarbonato puede potenciar aún más su efectividad?

El pegamento rápido, también conocido como adhesivo instantáneo o cianoacrilato, es un producto altamente efectivo gracias a su rápida acción en el secado y fijación de materiales. Este tipo de pegamento se compone de una resina líquida y un endurecedor que, al entrar en contacto con la humedad del aire, se solidifican rápidamente para formar una unión resistente y duradera.

No es de extrañar que el pegamento rápido se haya convertido en un aliado para la reparación de objetos en el hogar y en la industria manufacturera, gracias a su rapidez y resistencia. Además, su facilidad de uso lo hace perfecto para unir materiales como metal, plástico, madera, cerámica, vidrio y muchos más.

Pero aquí viene el truco que no conocías. ¿Sabías que el bicarbonato puede potenciar la acción del pegamento rápido? Sí, has leído bien. Al añadir un poco de bicarbonato al adhesivo, no solo acelerarás su secado, sino que también aumentarás su poder de fijación.

Eso sí, ten precaución al utilizar el pegamento rápido y el bicarbonato. Trabaja con rapidez y precisión, ya que la unión se produce inmediatamente al entrar en contacto las superficies. Además, es importante evitar el contacto con la piel y los ojos, ya que el pegamento puede causar irritaciones y quemaduras. Y recuerda, ¡no lo utilices sobre superficies que puedan mojarse!