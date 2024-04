Ni se te ocurra poner estos alimentos en la freidora de aire: puedes quedarte sin ella

Las freidoras de aire son el electrodoméstico que más popularidad han ganado en los últimos años, sobre todo porque permiten cocinar de forma más rápida y saludable muchos alimentos que tradicionalmente requieren mucho aceite para su cocción.

Gracias a su tamaño reducido y precio accesible, se ha convertido en un complemento ideal en la cocina en gran medida porque la ausencia de aceite en su elaboración permite que los alimentos contengan una cantidad mucho menor de calorías que si se cocinasen de forma tradicional.

Es más, los expertos estiman que las calorías pueden reducirse entre un 70 y un 80%. Eso sí, la freidora de aire no hace milagros por sí sola y nuestro estilo de vida siempre debe ir acompañado de una alimentación saludable, ejercicio físico y descanso adecuado.

Si aún no la tienes, antes de comprar una te recomendamos que te pases por el artículo que te desvela el detalle que nadie cuenta sobre las freidoras de aire y que te hará replantearte su adquisición.

Los alimentos que jamás debes poner en tu airfryer

A pesar de que parezca que con la freidora de aire no volverás a tocar el horno o una sartén nunca más, lamentamos decirte que no es así, ya que hay varios alimentos que por sus características no pueden cocinarse de esta forma. Estos son algunos de ellos:

Sopas, cremas, caldos o alimentos muy húmedos

Debes evitar a toda costa introducir líquidos en la freidora de aire, están totalmente prohibidos. Si quieres calentar una sopa, crema, puré o caldo dentro de la airfryer, lo mejor es que lo hagas con un recipiente apto.

Las legumbres son alimento asequible e imprescindible en la dieta / Freepik

Pasta, arroz o legumbres

Estos alimentos, al requerir agua para su cocción, no se recomienda cocinarlos en la freidora de aire porque no conseguirás nada. Si lo que quieres es calentar una receta ya elaborada, al igual que con los líquidos, deberás utilizar un recipiente que soporte altas temperaturas y que sea apto.

Verduras verdes crudas

Con las verduras que requieren algo de agua para cocinarse ocurre lo mismo que con la pasta, el arroz o las legumbres. Lo ideal, según los expertos, es emplear verduras congeladas o que tengan cierta humedad, ya que las freidoras de aire tienden a deshidratar el alimento, por lo que quedarán crujientes en vez de cocidos.

Queso

Aunque hay alimentos que contienen queso y no hay ningún problema con ellos, no que no se recomienda es poner un trozo de queso directamente sin utilizar otro recipiente ya que al fundirse puede ocasionar daños en el electrodoméstico.

Una tabla de quesos manchegos. / EPC

Rebozados crudos

En este caso, las croquetas o las verduras rebozadas, no son adecuadas para la freidora de aire, porque precisan un choque de temperatura para que la masa se fije y quede crujiente, lo que no se consigue con el aire caliente de la freidora.

Alimentos muy grandes

En su mayoría, las freidoras de aire no están preparadas para cocinar alimentos muy grandes, lo más normal es que la parte externa se quede perfecta, pero que el interior se quede crudo.

Palomitas

Este alimento es mejor prepararlo en el microondas. Te aconsejamos que no hagas experimentos raros porque podría quemarse fácilmente, además de que cuando explotan salen disparadas y podrían meterse en zonas sensibles del aparato y romperlo.

Carnes rojas

En la mayoría de los casos, cocinar carne roja en la airfryer es un desperdicio porque es muy difícil que quede al gusto y suele quedarse seca.