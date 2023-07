Después del 'oro parece, plata no es, ¿qué es?', llega un nuevo capítulo: pollo parece, filetes de pechuga concretamente, pero este animal no es. No, al menos, del todo. Nos explicamos. Algunos consumidores han denunciado en las redes sociales que, tras comprar una bandeja de pechugas fileteadas, en casa se han topado con una desagradable sorpresa: el plato final dista mucho del esperado. En concreto, las porciones cocinadas son muy reducidas en comparación con la cantidad que adquirieron. Eso se debe a la trampa del pollo aguado.