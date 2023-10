Los científicos han descubierto un enorme aumento en los niveles de radiocarbono hace 14.300 años, analizando anillos de árboles antiguos encontrados en los Alpes franceses. El pico de radiocarbono fue causado por una tormenta solar masiva, la más grande jamás identificada, que supera con creces al Evento Carrington de 1859.

Un equipo internacional de investigadores integrado por especialistas franceses y científicos de la Universidad de Leeds, en el Reino Unido, midieron los niveles de radiocarbono en árboles antiguos conservados en las orillas erosionadas del río Drouzet, cerca de Gap, en los Alpes del sur de Francia. Los registros indicaron un incremento considerable en el radiocarbono hace 14.300 años: sería la huella de la tormenta solar más intensa jamás identificada hasta el momento.

En un nuevo estudio, publicado recientemente en la revista Philosophical Transactions of the Royal Society A Mathematical Physical and Engineering Sciences, los investigadores explican que el pico de radiocarbono fue causado por una tormenta solar masiva, que supera con amplitud al Evento Carrington, que tuvo lugar en 1859.

Hoy sería una catástrofe

Una tormenta solar de estas características sería catastrófica para la sociedad tecnológica moderna: podría destruir los sistemas de telecomunicaciones y satélites, provocar apagones masivos de la red eléctrica e Internet y generar pérdidas económicas por miles de millones de euros. No es algo tan descabellados, si tenemos en cuenta que a partir de 2025, o incluso antes, se prevé que el Sol ingrese en su etapa de mayor actividad, dentro del actual ciclo solar de 11 años.

Vale destacar que el hallazgo de los registros de esta tormenta solar, que podría ser crucial para comprender en mayor profundidad estos eventos extremos y prever su impacto, fue posible gracias a los troncos de los árboles, que son subfósiles o restos cuyo proceso de fosilización no está completo, que a su vez fueron cortados en pequeños anillos individuales.

Al analizar estos anillos individuales, los especialistas liderados por Edouard Bard identificaron un aumento sin precedentes en los niveles de radiocarbono, que ocurrió hace precisamente 14.300 años. Al comparar este pico con mediciones de berilio, un elemento químico que se encuentra en los núcleos de hielo de Groenlandia, el equipo postuló que el registro inusual fue causado por una tormenta solar masiva, que habría expulsado enormes volúmenes de partículas energéticas desde el Sol hacia la atmósfera de la Tierra.

El Sol y sus misterios

“El radiocarbono se produce constantemente en la atmósfera superior a través de una cadena de reacciones iniciadas por los rayos cósmicos. Recientemente, los científicos han descubierto que los fenómenos solares extremos, incluidas las erupciones solares y las eyecciones de masa coronal, también pueden crear explosiones de corta duración de partículas energéticas que se conservan como enormes picos en la producción de radiocarbono, los cuales se producen en el transcurso de un solo año”, explicó Bard en una nota de prensa.

La tormenta solar más grande observada directamente ocurrió en 1859 y se conoce como el Evento Carrington: destruyó las máquinas de telégrafo y creó una aurora nocturna tan brillante que los pájaros comenzaron a cantar, creyendo que el Sol había comenzado a salir. Sin embargo, los Eventos Miyake, incluida la tormenta recientemente descubierta de 14.300 años de antigüedad, habrían sido de un orden de magnitud notoriamente mayor en tamaño.

Nueve de estas tormentas solares extremas ocurrieron en los últimos 15.000 años. Los eventos Miyake confirmados más recientes ocurrieron en 993 d.C. y 774 d.C. Sin embargo, esta tormenta de 14.300 años recién identificada es la más grande jamás descubierta: su magnitud sería de aproximadamente el doble de tamaño que los otros dos ejemplos mencionados.

A pesar de esto, la naturaleza exacta de estos Eventos Miyake sigue siendo un misterio, ya que nunca han sido observados directamente de forma instrumental. Los científicos sostienen que todavía tenemos mucho que aprender sobre el comportamiento del Sol y los peligros que plantea para la sociedad en la Tierra. Por ejemplo, no sabemos aún qué causa exactamente que se produzcan tormentas solares tan extremas, con qué frecuencia pueden ocurrir o si de alguna manera podemos predecirlas.

Referencia

A radiocarbon spike at 14 300 cal yr BP in subfossil trees provides the impulse response function of the global carbon cycle during the Late Glacial. Edouard Bard et al. Philosophical Transactions of the Royal Society A Mathematical Physical and Engineering Sciences (2023). DOI:https://doi.org/10.1098/rsta.2022.0206