La Guardia Civil ha pasado esta mañana a disposición judicial a A.E.K., el delincuente marroquí de 45 años que durante las pasadas fiestas de Navidad presuntamente perpetró una oleada de robos en domicilios de distintas localidades de la Part Forana, lo que le valió el apelativo de "Papá Noel malo". El titular del juzgado le tomará declaración antes de decidir si ingresa en prisión o lo deja en libertad.

El hombre, un ciudadano marroquí de 45 años, es un delincuente habitual conocido en medios policiales, ya que ha sido detenido en numerosas ocasiones anteriores. El pasado martes volvió a ser arrestado por los agentes del Grupo de Investigación del Pont d'Inca de la Guardia Civil como presunto autor de una oleada de robos en domicilios cometidos durante las pasadas fiestas navideñas. En principio la Guardia Civil le imputa una quincena de delitos, aunque sospechan que la cifra real puede ser muy superior, de entre treinta y cuarenta.

Unos cuarenta robos

Los robos se cometieron en viviendas unifamiliares de Inca, Binissalem, Consell, Santa Maria y Costitx, la mayoría durante las noches de 24, 25 y 31 de diciembre y del 1 de enero. Al parecer, el ladrón se aprovechaba de que los moradores habían salido a celebrar las fiestas, aunque en varias ocasiones llegó a ser sorprendido in fraganti. Esta reiteración de robos en las fiestas llevó a los investigadores a denominarle el "Papá Noel malo": entraba en las casas en Navidad, pero no dejaba regalos, se los llevaba.

Tras su detención los investigadores intervinieron durante el registro en su domicilio en Inca numerosas joyas, cuarenta relojes y 35 móviles. Uno de los relojes está valorado en 30.000 euros.

La Guardia Civil ha conducido al detenido esta mañana a disposición judicial en Palma.