Apenas habían pasado unos minutos de la Nochevieja cuando el matrimonio formado por Rafael Moyá y Antonia Cañelles, de 72 y 68 años, recibieron una llamada de la central de alarmas de su casa, en Santa Maria. Habían detectado un intruso con una linterna. Ellos estaban haciendo una torrada en la parte trasera de la finca y no se lo podían creer. Cuando entraron en el domicilio se encontraron con el ladrón que salía mientras gritaba: ¡No he robado nada! Acababan de recibir la visita del "Papá Noel malo", como le llamaba la Guardia Civil, un marroquí de 45 años al que se le imputan decenas de robos en viviendas de Mallorca durante las Navidades. "Nuestro hijo le siguió para intentar retenerle", comenta el matrimonio, "pero le dejó ir cuando le amenazó con una piedra".

Rafael y Antonia han acudido esta mañana a la Comandancia de la Guardia Civil, donde han reconocido varios relojes entre los que aparecieron en la casa del sospechoso, en Inca, cuando fue detenido el pasado martes. "He reconocido varias cosas, y eso que no me he puesto a mirar despacio", comentaba Antonia.

La pareja, residente en Santa Maria, ha relatado cómo sucedió el robo: "Eran las doce y ocho minutos de la noche de Nochevieja. Estábamos haciendo una barbacoa con nuestro hijo en la parte trasera de la casa, cuando recibió la llamada de la central de alarmas, que nos decía que había entrado un individuo con una linterna. Nosotros estábamos al lado, pero con los fuegos artificiales no habíamos oído la alarma. Así que fuimos hacia la casa y nos topamos con el ladrón cuando salía y nos gritó: ¡No he robado nada!".

Le amenazó con una piedra

El hombre trató de escapar y el hijo del matrimonio fue tras él para intentar retenerle, pero cuando el delincuente se giró y amagó con arrojarle una piedra que recogió del suelo, le dejó ir. También estaba preocupado por si había quedado algún extraño más en la casa de sus padres.

Cuando revisaron sus pertenencias comprobaron que les faltaban cuatro relojes, "que ya los he visto", comenta la mujer señalando los objetos intervenidos por la Guardia Civil al ladrón. También desaparecieron varios pendientes y un anillo. Lo valoraron todo en unos 5.000 euros.

Rafael y Antonia son dos de las decenas de víctimas del "Papá Noel malo", un ladrón al que se le imputan decenas de robos en domicilios habitados de Mallorca durante las pasadas fiestas navideñas. Los guardias que le seguían la pista lo denominaron así porque entraba en las casas en Navidad pero, en vez de dejar regalos, se los llevaba.