"Soy bombero de montaña desde hace nueve años, pero hoy me ha tocado a mí estar a la otra parte del rescate". Un bombero de Mallorca que estaba libre de servicio ha publicado una nota de agradecimiento tras ser evacuado en helicóptero después de sufrir un accidente cuando practicaba escalada en la zona de les Perxes, en Caimari, en la Serra de Tramuntana de Mallorca. El hombre sufría una lesión en el tobillo y ha sido trasladado directamente al hospital de Son Espases.

Según informan los Bombers de Mallorca, el accidente ha ocurrrido sobre las once y veinte de esta mañana, en les Perxes, una conocida zona de escalada en el térmimo municipal de Caimari. El bombero estaba escalando junto a un compañero, ambos libres de servicio, cuando ha sufrido una caída y se ha lesionado en un tobillo, lo que le impedía salir del lugar por sus propios medios.

Tras dar la alerta se ha puesto en marcha un operativo de rescate en el que han participado sus propios compañeros del Grupo de Montaña de los Bombers, así como guardias civiles del Grupo de Rescate de Montaña (GREIM) y el helicóptero de la Guardia Civil.

Los Bombers de Mallorca han llegado al lugar por tierra y han prestado las primeras asistencias a su compañero herido, que finalmente ha sido evacuado en helicóptero hasta el hospital de Son Espases, donde ha quedado ingresado.

Poco después el propio bombero accidentado publicaba en las redes sociales una nota de agradecimiento: "Soy bombero de montaña desde hace nueve años, pero hoy me ha tocado estar al otro lado del rescate. He tenido que ser evacuado mientras hacía escalada en Caimari. No puedo estár más agradecido y orgulloso de este colectivo, no solo bomberos, sino también sanitarios, GREIM y Policía Local. ¡Muchas gracias!".