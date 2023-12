Pau Rigo, el jubilado que mató al ladón que entró en su casa de Porreres, ha sido absuelto del delito de homicidio por la Audiencia de Palma tras el controvertido fallo del tribunal del jurado. "No hay prueba suficiente que indique el ánimo de causar la muerte", concluye en su fallo la jueza

"Ante la duda de lo que realmente quisieron revelar los jurados, deben estarse a un pronunciamiento absolutorio", señala en el fallo, y añade: "Todas estas dudas no no despejadas me llevan a la aplicación del principio in dubio pro-reo a favor de Pau Rigo la absolución del delito del que venía siendo acusado".

Condenas a los asaltantes

Por otra parte, los tres asaltantes han sido condenado. José Antonio Sánchez Lara, a cuatro años y ocho meses de prisión, por un delito de robo con violencia en casa habitada, concurriendo la circunstancia agravante de disfraz. No podrá comunicarse ni aproximarse a Pau Rigo a menos de de 500 metros durante un periodo de seis años. Marcos Rotger Vidal, a cuatro años y seis meses de prisión, por los mismos delitos pero con el atenuante de confesión. Fredy Escobar Benítez, hermano del atracador fallecido, ha sido condenado a cuatro años, 11 meses y 29 días de cárcel por delito de robo con violencia en casa habitada, concurriendo la circunstancia agravante de disfraz al que se añade un delito de lesiones con instrumento peligroso y no podrá acercarse a Pau Rigo a menos de de 500 metros durante un periodo de siete años.

Los tres tendrán que indemnizar al anciano de Porreres con 15.000 euros por el dinero sustraído. En el caso de Fredy se añaden 5.107 euros más por los días de curación de las lesiones del anciano.