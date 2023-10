La anulación del juicio contra Pau Rigo, el anciano que mató de un tiro a un ladrón durante un asalto a su casa de Porreres, y los tres acusados de participar en el asalto permitirá que todos los procesados reclamen rebajas de condena en caso de ser declarados culpables. Todos podrán solicitar que su responsabilidad penal se atenúe por las dilaciones indebidas en el procedimiento judicial que supone tener que repetir la vista oral, según explican fuentes judiciales.

El jurado popular ya analizó en el juicio celebrado el mes pasado si podían aplicarse estas atenuantes, pero consideró por unanimidad que "no se han aportado documentos ni información suficiente para acreditar paralizaciones extraordinarias" en la tramitación de la causa.

Tras la decisión de la magistrada que presidió el juicio de decretar la nulidad del veredicto por sus propios errores en los planteamientos que hizo al jurado popular, la Audiencia Provincial debe ahora buscar fecha para celebrar de nuevo el juicio. La saturación en las secciones penales de la Audiencia es considerable -se están señalando ya vistas para 2025- y las fuentes consultadas aseguran que no será como mínimo hasta mediados del año que viene cuando puede celebrarse la segunda vista oral.

Para este nuevo juicio deberá seleccionarse un tribunal popular diferente, ya que los once ciudadanos que formaron parte del anterior -nueve titulares y dos suplentes- no pueden volver a enjuiciar los hechos. En principio, tampoco la jueza participará en este proceso, aunque el auto no hace mención a ello.

Un error "insalvable"

«Está claro que el objeto del veredicto contiene un error insalvable al haber incluido (...) una proposición de culpabilidad con el título de favorable (...), lo que provocó una votación de cinco votos a cuatro que fue dada por buena por la magistrada que firma esta resolución», señala la jueza en el auto que ordena la repetición del juicio.

El origen del problema estuvo en la redacción de las preguntas del objeto del veredicto que la jueza entregó en la fase final del juicio contra Rigo y los otros tres acusados. Una de las cuestiones planteaba la culpabilidad de Rigo bajo la influencia del pánico. Esta cuestión se consideró una propuesta favorable para el reo, lo que permitió que fuera aprobada por una mayoría simple de miembros del jurado, de cinco contra cuatro. Al tratarse de una pregunta que conllevaba la culpabilidad del acusado tendría que haber sido considerada desfavorable, por lo que hubiera necesitado de un mínimo de siete votos a favor para ser aprobada.

La jueza resuelve también en el auto la petición de absolución de Rigo. Considera que no procede, ya que el defecto en las preguntas del veredicto «impide a esta magistrada conocer con seguridad la decisión que el jurado hubiera tomado».

Así que el juicio vuelve a la casilla de salida. El fiscal solicitaba cuatro años de prisión a Pau Rigo por la muerte de Mauricio Escobar durante un intento de robo en su casa en 2018, una pena que la acusación particular eleva a 15 años. Freddy Escobar, hermano del fallecido, se enfrenta a seis años de prisión por el robo y lesiones, y sus dos presuntos cómplices, a cinco años.