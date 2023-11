La Policía Nacional ha abierto un expediente de sanción a una constructora por emplear los servicios de una empresa pirata de seguridad privada para vigilar dos obras en Palma, en las barriadas del Camp del Serralta y La soledat. Las multas se extenderían al grupo que realizaba los controles, acusada de intrusismo, y a los trabajadores que actuaban como vigilantes de seguridad sin estar habilitados.

La investigación ha sido desarrollada por los agentes de la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Policía Nacional de Palma, que realiza controles habituales entre las empresas que se dedican a realizar funciones de vigilancia. En este caso las pesquisas son la continuación de una operación desarrollada el pasado mes de marzo, en la que fueron sancionadas varias empresas de servicios y constructoras por los mismos motivos.

Los controles policiales permitieron localizar dos fincas en construcción, en el Camp den Serralta y la Soledat, que contaban con carteles de una supuesta empresa de seguridad que no está registrada ni habilitada para estas funciones. Los agentes descubrieron que la empresa investigada ofrecía servicios de control de accesos en horarios cuando no se trabajaba en las obras, donde no había accesos que controlar.

La empresa de vigilancia está acusada de instrusismo, por lo que se enfrenta a sanciones que van de los 30.000 a los 600.000 euros, mientras que la constructora puede ser multada con entre 20.000 y 100.000 euros. Por su parte, los empleados que realizaban funciones de vigilancia sin estar habilitados serían sancionados con entre 6.000 a 30.000 euros.

Según informa la Policía, la Ley de Seguridad Privada establece que la prestación de servicios de seguridad a terceros sin autorización es una infracción muy grave. De igual manera, la constructora podría haber incurrido en otra infracción muy grave por la contratación de los servicios de una empresa sin autorización. Los trabajadores habrían incurrido también en una infracción muy grave por realizar funciones de seguridad privada sin habilitación.