La muerte de un bebé al arrojarlo la tarde del jueves a un contenedor de basura ha indignado a comerciantes y residentes de Porto Cristo, de las inmediaciones dónde fue hallado el pequeño. «¿Por qué no lo han dejado en un hospital o a unas monjas si ellos no lo podían mantener?», se preguntan de manera coincidente sin hallar la menor respuesta. Algunos de ellos se exasperan por lo que consideraban un acto de crueldad extrema.

«Si no lo quieren, hay mucha gente que desea adoptar niños porque no puede tenerlos», subrayaba Cati, una vecina de las proximidades del lugar donde se encontraban los contenedores donde arrojaron al pequeño la tarde del jueves. «Hoy en día se puede planificar si quieres o no tener hijos. O por lo menos déjalo en un hospital, no lo dejes morir», abundaba esta residente mientras se enervaba.

El trágico suceso de la muerte del bebé tras arrojarlo a un contenedor conmocionó la apacible vida de vecinos y comerciantes de Porto Cristo. «Me lo podían haber dejado en un asiento. Seguro que encuentro a a alguien que lo adopta de inmediato», apuntaba la dueña de una inmobiliaria cercana.

Los investigadores de la Policía Nacional recorrieron algunos de estos comercios situados en las proximidades de la batería de contenedores. Su principal interés era si sus cámaras habían grabado al exterior, aunque esto esté terminantemente prohibido. «Les he explicado que mis cámaras solo graban en el interior de la tienda. No puedo entenderlo. Hay que estar loco o tener mucha crueldad para hacer algo así con un niño recién nacido», ha recalcado esta comerciante.