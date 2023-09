Pau Rigo, el anciano de Porreres que disparó contra un ladrón que entró a su casa para robar, ha asegurado esta mañana que “entré en pánico” y que disparó porque los dos hermanos se abalanzaron sobre él cuando les apuntaba con la escopeta de caza.

El hombre, de 83 años, es el segundo de los cuatro acusados en prestar declaración. El primero en hacerlo ha sido Fredy Rincón, el hermano del joven que murió en el asalto y que también participó en el robo en el domicilio de Porreres. El joven, que ahora está en prisión, solo ha querido contestar las preguntas de su abogado. Unas preguntas que han ido dirigidas para intentar convencer al jurado de que no existió la situación de violencia que ha descrito el dueño de la casa desde que ocurrieron los hechos y ha afirmado que no les dedicó ninguna advertencia mientras les estaba apuntando con el arma. Afirma que el hombre disparó contra su hermano y que su reacción fue abalanzarse sobre él para quitarle la escopeta porque apreció que Pau Rigo intentaba cargar de nuevo el arma.

El joven ha implicado a los otros dos acusados, afirmando que fueron los que le propusieron llevar a cabo el robo y quienes le informaron que en el domicilio había mucho dinero. Dijo que le proporcionaron las patas de cabra, los guantes, los pasamontañas y las patas de cabra. También les ofreció una pistola y un cuchillo, pero que descartó utilizar estas armas.

El anciano de Porreres ha descrito que la mañana de los hechos se despertó tarde y al salir al jardín dos jóvenes encapuchados lo cogieron por detrás y le cerraron la boca para que no gritara. Le dijeron que sabía que tenía dinero en la caja fuerte y les facilitó la llave para que pudieran abrirla.

El hombre aseguró que los dos hermanos se mostraban muy violentos. Uno de ellos estaba con su mujer, a la que encerraron en la habitación, mientras que él fue hasta el sótano para facilitar que abrieran la caja fuerte.

El acusado, al que la fiscalía pide cuatro años de cárcel por homicidio, relaciona este robo con otro asalto anterior que tuvo lugar tres meses antes, en el que también fue amenazado con una pistola y encerrado. Este robo, que no denunció, aseguró que se sentía amenazado por el asalto anterior y que temió que esta vez le matarían, tal como le habían amenazado en el primer robo.

En un momento determinado, según su versión, logró entrar en la habitación donde estaba su mujer. Allí guardaba las escopetas. Cogió el arma y se situó frente a la puerta, esperando a que regresaran los dos ladrones. “Subían y bajaban, y como vestían igual, no sabía quién era uno u otro”.

El hombre afirmó que en ese momento “Por eso decidí que tenía que hacer algo entré en pánico y pensé que nos mataban, que me dejarían encerrado con mi mujer y que moriríamos. Por eso decidí hacer algo para evitarlo”. Pau Rigo aseguró que sigue amenazado, porque una persona a la que conoce pero que no quiso identificar, le comunicó que cuando termine el juicio “me matarán”.

El fiscal ha insistido para que el acusado explicara la razón por la que decidió acudir a la habitación donde estaba su mujer, agarrar la escalera y colocarse frente a la puerta. Decidió colocarse este lugar porque los dos ladrones, constantemente, subían y bajaban la escalera, ambos muy agresivos, debido a que le estaban exigiendo más dinero, porque no se sentían satisfechos con lo que había en la caja fuerte. Rigo ha detallado que “no quería disparar. Lo que quería era asustarlos, pero que uno se abalanzó sobre mí y disparé”. Asegura que fue un disparo a muy poca distancia. “Me obligaron a disparar”. La reacción del ladrón que no fue herido fue abalanzarse sobre él y empezó a golpearle. Resultó gravemente herido. “Disparé de forma instintiva, no sabía si le había dado. Me enteré después de que lo había matado”, señaló el acusado. “Recibí tantos golpes que me dejó inconsciente”.

La magistrada ha suspendido la sesión de hoy, que seguirá mañana con la declaración de los otros dos acusados, que aún faltan por interrogar.