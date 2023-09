Un joven que el pasado domingo actuó como dimoni durante las fiestas de la Beata de Santa Margalida realizó tocamientos sexuales a una mujer en que actuaba en una banda musical. Así lo afirmó ayer la mujer a este periódico y aseguró que desde entonces se encuentra muy afectada por este episodio, ya que como el agresor llevaba la máscara que le cubría la cara, en estos momentos es incapaz de identificarle. Por ello, todavía no ha decidido presentar una denuncia. Además, todos los dimonis de Santa Margalida visten de la misma manera. La mujer forma parte de una de las bandas de música que el Ayuntamiento de Santa Margalida contrata para que actúe durante el pasacalles por el que pasa la Beata. En un momento determinado, según detalló, uno de los dimonis se acercó a ella y por detrás “empezó a realizarme tocamientos con sus partes íntimas”. La mujer afirma que no se podía creer lo que le estaba pasando y reconoce que se quedó prácticamente paralizada. Lo único que pudo hacer es girarse hacia su compañera, que se asustó al ver su mirada. La mujer buscó ayuda de la Policía Local o de Protección Civil. Al no encontrar a nadie cerca, continuó tocando el instrumento hasta el final de la actuación. La víctima afirma que estos tocamientos apenas duraron unos segundos, pero que le pareció una eternidad. El agresor se dio la vuelta y continuó festejando la fiesta.

La mujer afirma que se dio cuenta que la mayor parte de los jóvenes que actúan en este grupo de dimonis lo hace bajo una fuerte influencia alcohólica. Recuerda que este tipo de comportamiento está calificado en la ley como agresión sexual y conlleva penas de prisión. Lamenta que el agresor se aprovechara de que había mucha gente participando en la fiesta para cometer estos tocamientos.