El padre encarcelado por malos tratos a su bebé: «La niña se despertó llorando en mi cama, pensé que la había aplastado»

C.P.D., el hombre encarcelado maltratar a su bebé de dos meses, atribuyó la fractura de fémur que presentaba la pequeña a un accidente doméstico. «La niña se despertó llorando en mi cama, pensé que la había aplastado», afirmó ayer en su comparecencia ante la jueza de guardia de Palma, a la que ha tenido acceso DIARIO de MALLORCA. En su declaración dijo no tener explicación para el resto de lesiones que detectaron los médicos y que se quedó «alucinado» cuando le comunicaron sus sospechas de malos tratos.

El acusado explicó que la bebé suele dormir en su cuna, pero que aquella mañana la madre la dejó en la cama cuando se fue a trabajar a las ocho de la mañana «porque estaba llorando». Según su versión, descubrió que algo iba mal a las diez y media de la mañana. «Me giré y me desperté con los gritos de la niña. Parece que la había aplastado. No quería el biberón y cuando vino mi madre decidimos darle un baño. Tenía la pierna hinchada y cuando le pasaba la esponja, lloraba», declaró el sospechoso.

El hombre dijo que optó por llevar a su hija al médico. «No tenía nada más que lo de la pierna», afirmó sobre la fractura de fémur detectada en el hospital. «Me quedé muy sorprendido cuando me dijeron todas las lesiones que presentaban. No puedo explicar que sean de días diferentes», afirmó. C.P.D. aseguró que no sabe «nada» del resto de heridas. «Nunca se me ha caído ni le he pegado ni la he golpeado con ningún objeto», sentenció ante la magistrada.

Además, rechazó haber ofrecido versiones contradictorias sobre lo ocurrido a la pediatra que le atendió, en contra de lo manifestado por esta especialista a la Policía Nacional cuando los agentes acudieron a Son Espases al ser alertados del posible caso de malos tratos.

La titular del juzgado de instrucción número 2 de Palma acordó a primera hora de la tarde del jueves el ingreso en prisión provisional sin fianza del sospechoso, acusado de delitos de malos tratos y lesiones. La madre, que también fue detenida por no hacer nada para evitar las agresiones, quedó en libertad aunque se la ha retirado la guardia y custodia de la pequeña.