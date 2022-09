Dos días con un cerdo muerto en la puerta de casa

Un vecino de Campos ha tenido durante más de dos días un enorme cerdo muerto en la puerta de su casa. Mientras tanto realizó una decena de llamadas a diferentes organismos oficiales, desde el Ayuntamiento a la conselleria de Agricultura, que se pasaban la pelota unos a otros sin que ninguno llegara a retirar el animal. Finalmente, cuando los restos ya despedían un olor fétido y estaban cubiertos de moscas, su dueño se lo llevó con un tractor.

El animal se había escapado en la madrugada del pasado sábado de una finca de la zona de Campos, y esa madrugada fue atropellado por un coche en la carretera de sa Ràpita, a la altura del kilómetro 4,8. El cerdo, de cerca de 200 kilos, quedó tendido muerto en la calzada, mientras que el coche que impactó contra él sufrió grandes daños. La conductora del vehículo salió ilesa.

El vehículo accidentado fue retirado por una grúa, pero nadie se hizo cargo del cerdo muerto, que dejaron arrinconado junto a la entrada de la finca en la que reside Mateu Garcias. Y aquí empezó su odisea.

«Ese día me levante sobre las seis de la mañana y me encontré el cerdo muerto en la puerta de la casa», explica Garcias. «Lo primero que hice fue llamar a la Policía Local de Campos para informarles, y pedirles que viniera alguien a llevarse los restos. Me dijeron que ya lo sabían y que tenían el número de identificación del animal, y que sería retirado en breve».

Pero a las tres de la tarde no había aparecido nadie para hacerse cargo del cerdo muerto, así que el vecino de Campos volvió a llamar a la Policía Local. «Me contestan entonces que no era un problema suyo, que era competencia de Carreteras». Primera pelota fuera.

El vecino de Campos llamó entonces al Departamento de Carreteras del Consell, y aquí le dicen que tampoco es cosa suya. «Me contestan que ellos no tienen nada que ver». Segunda pelota fuera.

«En la conselleria me dicen que estaban haciendo gestiones, pero yo llevaba dos días con el cerdo muerto»

El caso es que el cadáver de un animal tan voluminoso, de casi doscientos kilos de peso, que se descomponía al sol en la puertade su casa, representaba un serio problema para el vecino, que durante los días siguientes se armó de paciencia e insistió con todas las instituciones que pensó que podrían hacer algo. «Llamé a la Guardia Civil, al Seprona, a Tráfico... Nadie hizo nada», comenta.

Así pasó el fin de semana. El lunes por la mañana sigue con las gestiones telefónicas. «El animal olía ya muy mal y estaba cubierto de moscas», explica. «Yo estaba muy enfadado cuando llamé a la conselleria de Agricultura y me dicen que están haciendo gestiones. ¡Gestiones! Pero yo llevaba ya dos días con el cerdo muerto en la puerta!».

Finalmente desde la conselleria contactaron con el dueño del animal, que se había escapado de una finca cercana, y lo retiró con un tractor a las doce del mediodía del lunes.