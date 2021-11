"Lo importante es que no ha habido daños personales y la estructura del edificio no se ha visto afectada", ha destacado esta mañana el alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez, tras visitar el edificio Siesta, de la calle Bellavista de Costa de la Calma, donde esta madrugada se ha producido un enorme derrumbe de un muro de contención de la montaña. El alcalde no pudo precisar cuándo se permitirá a los vecinos desalojados volver a sus casas, aunque añadió que los técnicos y la propiedad están dando ya "los pasos pertinentes para asegurar el edificio y que pueda ser rehabitado de manera inmediata".

Rodríguez ha visitado esta mañana el edifico acompañado por los técnicos municipales . Tras finalizar la inspección comentó que, pese al derrumbe del muro de contención, "la estructura no ha sufrido". Sin embargo, precisó que la enorme cantidad de escombros, que alcanzan una altura de cuatro plantas, bloqueaba la entrada de varios apartamentos, aproximadamente cuatro por planta. El alcalde explicó que muchos de los desalojados se habían instalado en casa de vecinos o familiares, y que los Servicios Sociales municipales habían puesto a disposición de dieciséis personas que no tenían esa posibilidad los apartamentos Portonovo. Las primeras labores, continuó Rodríguez, irían encaminadas al desescombro y el refuerzo del muro de contención. También hay que restituir la barandilla del pasillo exterior. "Por ahora es imposible acceder a los apartamentos de la primera planta, aunque parece ser que ninguno estaba habitado en estas fechas", comentó. En cualquier caso, el arquitecto del edificio y la propiedad han iniciado ya los pasos pertinentes para que las viviendas puedan ser rehabitadas de manera inmediata".