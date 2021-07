Otros dos jóvenes denuncian una agresión la noche que Carlo sufrió la paliza mortal

La brutal paliza que sufrió el joven turista holandés Carlo Heuvelman la madrugada del pasado 14 de julio entre los Balnearios 1 y 2 de s’Arenal, que le costó la vida días después, pudo no ser la única que protagonizó el grupo de nueve jóvenes neerlandeses, cuyo número total podría ascender trece. Una semana después de producirse los hechos, dos jóvenes compatriotas denunciaron do a las autoridades holandesas haber sufrido una brutal paliza propinada por chicos de su país. Falta determinar si se trató de la misma banda. Tanto en un caso como en otro no medió provocación alguna. Esto derivó con la apertura de una investigación en Holanda el pasado 22 de julio.