Un testigo ha exculpado al acusado de matar a un turista norirlandés de una patada en la cabeza en Magaluf en abril de 2018. Este hombre ha implicado en el juicio a otra persona sin identificar como el autor de la agresión mortal y ha descartado que el procesado, para quien la fiscalía pide 12 años de prisión, fuera el autor del ataque. En su declaración, el testigo ha cuestionado la atención que recibió la víctima: "Vino la Policía y una ambulancia, dijeron que solo estaba borracho y se marcharon", ha señalado. El procesado por encubrir el crimen, encargado del pub ante el que ocurrieron los hechos y jefe del principal sospechoso, ha negado en su declaración haber mentido a los investigadores para ocultar los hechos. Según su versión, aquella madrugada salió del local y vio al chico “tirado en el suelo”. “No presencié la agresión. No pregunté qué había pasado porque estas cosas son normales en Magaluf”, ha dicho.

En la tercera sesión del juicio con jurado popular que se celebra en la Audiencia Provincial de Palma, un turista británico que estaba aquella noche el local ha contado que la víctima "caminaba hacia atrás, tropezó y se cayó al suelo". Según su versión, apareció entonces un hombre que le dio una patada en la cabeza. "Le pregunté qué había hecho y él se marchó caminando despacio", ha contado. El testigo ha negado que esta persona fuera el acusado, que estaba en el lugar pero a varios metros de la víctima en ese momento. Ha añadido que una camarera del pub se le acercó entonces y le espetó: "Tú no sabes lo que ha pasado, nadie le ha pegado una patada en la cabeza. Vete de aquí antes de que los chicos te cojan". El hombre ha añadido que se lo tomó "como una amenaza".

El testigo ha señalado también que él y su novia llamaron a los servicios de emergencias. "Vino la Policía y una ambulancia, pero no me pareció que fueran de mucha ayuda. Dijeron que solo estaba borracho y lo dejaron allí", ha narrado.

El encargado del local, procesado por encubrir al empleado del pub acusado de la agresión, ha asegurado que la víctima recibió un golpe en la cabeza al caer al suelo cuando era atendido por dos policías. “Se les cayó el chico dos veces y se dio con la cabeza contra el suelo”, ha declarado. Según ha contado, el joven fue auxiliado por efectivos sanitarios, que no lo llevaron entonces al hospital. “Lo dejaron ahí”, ha señalado. Como ha adelantado hoy DIARIO de MALLORCA, la víctima estuvo tras la agresión dos horas deambulando por la zona antes de ser atendido de nuevo y trasladado a Son Espases, donde murió cuatro días después.

Ha asegurado que no presenció la agresión y que no mintió ni ocultó pruebas a los investigadores. Según su versión, aquella madrugada salió del local y vio al chico “tirado en el suelo”. “No pregunté qué había pasado porque estas cosas son normales en Magaluf”, ha señalado.

El sospechoso ha afirmado que la Policía Local lo identificó inicialmente porque un testigo dio una descripción del agresor que coincidía con la suya. El hombre ha explicado que el chico parecía estar “bien”. “Vinieron policías y una ambulancia, lo atendieron y lo dejaron allí”, ha contado. Según ha dicho, a los agentes “se les cayó el chico dos veces y se dio un golpe en la cabeza”.

El acusado ha negado la acusación de la fiscalía de haber tratado de ocultar las grabaciones de las cámaras de seguridad del negocio y ha rechazado haber mentido en sus declaraciones ante la Guardia Civil. También ha señalado que tras su detención fue presionado por los agentes del instituto armado para que acusara al trabajador.