Agredida por un DJ al que pidió otra canción

Un pinchadiscos que trabaja en una discoteca del Paseo Marítimo de Palma no acepta peticiones. Y parece que tampoco se toma nada bien las críticas. Una joven que acudió hace unos días al local junto a unos amigos se dirigió al DJ para pedirle una canción. No solo no le hizo caso, sino que le espetó con malos modales que él no aceptaba ese tipo de cosas. Ahí quedó el asunto, hasta que la clienta le hizo un gesto para decirle que estaba repitiendo canciones y pedirle que cambiara. El pinchadiscos le dijo entonces que se acercara. Cuando lo hizo, le dio varios tirones de pelo y golpes.

Indignada, la chica regresó al día siguiente para hablar con un responsable de la discoteca. Le dijeron que comprobarían lo ocurrido y tomarían medidas. Según la afectada lo único que han hecho es relegarlo de su puesto, pero mantenerlo en plantilla. Está indignada y no descarta acudir a la Policía para presentar una denuncia por lo ocurrido.



El 'jogo do Manolo'

Esta semana se ha celebrado el campeonato mundial del 'jogo do Manolo', una modalidad deportiva similar al juego de voleibol, organizada como cada año en verano por un funcionario de los juzgados de Palma en la Colònia de Sant Jordi. Las pruebas se han disputado en la playa del Marqués y no han faltado los trofeos ni los reconocimientos al club de fans de este juego, que cuenta con un reglamento escrito íntegramente en portugués y que cada año suma nuevos adeptos. Los participantes se han desplazado desde varios puntos de la isla para competir en el 'jogo do Manolo', un deporte que empezó como una broma y que ya es una realidad por quinto año consecutivo.



Un abogado en Portaventura



Este mes de agosto, un conocido abogado palmesano dejó su huella en PortAventura, el parque temático de Tarragona. El letrado triunfó en un espectáculo de aves. El presentador del show lo eligió al azar entre el público e hizo que sacara un billete. El abogado mostró un billete de 200 euros. En ese momento, un exótico ejemplar voló hacia él, le arrebató el dinero con el pico y se lo llevó a su adiestrador. El presentador bromeó con el palmesano, le preguntó de dónde venía y se metió con su capacidad económica. El letrado no se arredró y defendió Mallorca ante todo. Al final, recuperó sus 200 euros.



Doble estreno

El Ib-Salut ha estrenado esta semana un helicóptero. Y lo ha hecho por partida doble. El pasado lunes, la aeronave participó en dos rescates. El primero en Banyalbufar, donde un joven resultó herido al lanzarse al mar en un acantilado desde una altura de 15 metros. Una horas después, el helicóptero acudió a Cúber, en Escorca, donde una mujer resultó herida en otro accidente de montaña. Este nuevo medio aéreo es un Eurocopter EC-145 medicalizado con el mismo equipamiento que una UVI móvil.



Pánico en el restaurante



Un cliente de un restaurante tailandés de la carretera de Sóller, cerca del Conservatorio, sembró el pánico en el establecimiento con un comportamiento extremadamente violento sin que mediara incidente previo alguno. Varios camareros resultaron agredidos y algunos coches patrulla de la Policía Nacional y una ambulancia acudieron al lugar. Al parecer, el agresor se encontraba fuera de sí al haber sufrido un brote psicótico. Tras ser reducido, fue conducido a la unidad de psiquiatría de Son Espases para ser tratado.