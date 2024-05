Iker Casillas sorprende a todos sus seguidores con un cambio de look radical

Iker Casillas ha celebrado su 43 cumpleaños con una sorpresa para sus seguidores. El exportero del Real Madrid y de la Selección ha publicado una imagen con un nuevo look que ha dejado sorprendido a todo el mundo.

"Nunca estaremos mejor que hoy. ¡Lo que tenga que venir, con 43! Gracias a todos, #IkerCalvillas", ha escrito en su cuenta oficial de Instagram el guardameta de Móstoles junto a una imagen completamente rápado.

Excompañeros de equipo han aprovechado la publicación para felicitarle el cumpleaños al campeón del Mundo con España en 2010 y para mostrar su asombro por su nuevo peinado: "Vaya rape", ha escrito Michel Salgado junto a un emoji de risas, o "Parabéns (felicidades en portugués) abuelo", ha comentado Pepe en el post del dueño del equipo 1K de la Kings League.

No es el primero que ha tomado la decisión de raparse para el verano. El exfutbolista del Betis Joaquín Sánchez compartió el pasado 17 de mayo en su cuenta de Instagram un vídeo preguntando a sus seguidores si le gustaba su nuevo look. El andaluz, al ver la foto de Iker Casillas, no dudó en felicitarle por su 43 cumpleaños y de 'acusarle' de "copión".