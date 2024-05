Las amas de casa ya pueden solicitar su pensión con el Imserso a partir de esta edad

Cuando alcanzamos cierta edad, la posibilidad de acceder a una pensión de jubilación se presenta siempre y cuando hayamos cotizado un mínimo de 15 años. En este contexto, hay algunas personas, como las amas de casa, que no cumplen con este requisito debido a que han trabajado sin estar dadas de alta. Esto implica que no cotizaban a la Seguridad Social, lo que les impediría obtener una pensión de jubilación contributiva.

Las pensiones no contributivas son asistencias gestionadas por el Imserso y otorgadas por la Seguridad Social. Estas prestaciones van dirigidas a personas que no han cotizado el tiempo necesario o que no cumplen con ciertos requisitos para acceder a la pensión contributiva. Por ende, el propósito de estas pensiones es asegurar un ingreso mínimo a personas en situaciones de vulnerabilidad.

Esta es la cuantía de dinero que se puede conseguir

En cuanto a la cuantía de las pensiones no contributivas del Imserso para el año 2023, estas se fijan en 6.784,54 euros anuales, distribuidos en 14 pagas. Al realizar la división, esto equivale a 484,61 euros mensuales, una cantidad que puede variar según la situación individual. Además, obtener esta pensión implica cumplir con ciertos requisitos y llevar a cabo trámites específicos.

Existe un grupo, como el de las amas de casa, que ha trabajado sin cotizar a la Seguridad Social. Actualmente, este término afecta tanto a hombres como a mujeres que, al alcanzar los 65 años, no tienen derecho a una pensión de jubilación contributiva. En respuesta a estos casos, se implementaron las pensiones no contributivas, brindando así a las amas de casa una prestación tras la jubilación.

Estos son los requisitos que se necesitan