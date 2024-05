Así es el restaurante gourmet donde preparan de forma sorprendente el mejor pescado y marisco fresco de Mallorca

La menor intervención posible para obtener el mejor de los resultados. Esta filosofía puede trasladarse a la carta de Guethary, el restaurante especializado en el asado de pescado y marisco del Mediterráneo que incorpora la parrilla en sus elaboraciones.

Situado en el hotel Iberostar Selection Playa de Palma, Guethary se mira en el Mediterráneo, aunque su alma es cantábrica. El restaurante es el proyecto en Mallorca de Aitor Arregi quien ha traído hasta la isla el concepto de paisaje culinario que desarrolla en el ya mítico Elkano de Getaria (Gipuzkoa), que ha sido distinguido con una estrella Michelin y tres soles Repsol.

Los sabores y texturas del terroir marino mallorquín

La parrilla es protagonista en Guethary, el elemento imprescindible en las preparaciones icónicas de Elkano que ya pueden disfrutarse en Playa de Palma. Un modo de hacer que precisa de la relación directa con los pescadores, productores y artesanos locales, así como el conocimiento de las frutas y hortalizas de la tierra, y de las mejores capturas de esta latitud 39.5, este terroir marino mallorquín que ahora alimenta la parrilla de Guethary.

Guethary cumple un año realzando sobre las brasas las capturas que llegan regularmente a las lonjas mallorquinas, piezas como el dentón, San Pedro, móllera, pulpo, sepia, gallo, morena, araña de cap negre, rape, chipirón, gambas (blanca, roja, panchuda), cranc gros y, por supuesto, langosta que entrarán a formar parte de la carta en función de los criterios de frescura, terroir y temporalidad.

Aitor Arregi ha trasladado a Mallorca su modo de cocinar. / Guethary

Una cocina que apela a los sentidos

Solo conociendo en profundidad los ciclos biológicos de cada especie, la incidencia de la temperatura de las aguas y de la alimentación en su desarrollo, se podrá optar por el momento óptimo para su consumo y por las mejores elaboraciones para cada una de las especies. Todo ello incide en la obtención y el disfrute de carnes más o menos fibrosas, sensaciones de untuosidad de grasas y colágenos, y las distintas texturas y sabores que componen la paleta organoléptica que procuran los diferentes terroirs marinos.

Guethary realza sobre las brasas las capturas que llegan a las lonjas mallorquinas. / Guethary

El triunfo de un gastronomía propia: de Getaria a Cádiz y a Mallorca

Fundado en 1964, por Pedro Arregi, padre de Aitor, Elkano fue en sus inicios un pequeño bar dotado de parrilla que pronto cobró fama por hitos como asar el primer rodaballo entero y el primer cogote de merluza. Hoy día ocupa el puesto 22 del listado The World’s 50 Best Restaurants. Guethary no es el primer desembarco de Aitor Arregi y su forma de cocinar lejos de Gipuzkoa, pues también deja su huella en Cataria (Iberostar Selection Andalucía Playa), un proyecto donde aplica conocimiento, audacia y un punto de transgresión a la hora de asar y emplatar el paisaje culinario gaditano.

Calidad, diseño y gastronomía se aúnan en esta propuesta. / Guethary

Una experiencia gastronómica única en un hotel de cinco estrellas

Guethary se sitúa en el hotel Iberostar Selection Playa de Palma, un establecimiento de cinco estrellas que ha hecho de la calidad, el diseño y la gastronomía sus señas de identidad. En uno de los enclaves turísticos más destacados de Mallorca, el Iberostar Selection Playa de Palma ofrece a sus huéspedes todo lo necesario para el disfrute de una experiencia vanguardista y luminosa junto al Mediterráneo.