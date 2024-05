Acompáñenme en este viaje de ida y vuelta por la vida. Desde la partida de mi tierra natal hasta mis aventuras estudiantiles, pasando por un Erasmus lleno de locuras y un verano en interrail, el destino me sorprendió al dejarme caer en esta isla paradisíaca, donde decidí echar raíces y formar mi propia tribu. Y déjenme decirles, ¡menuda sorpresa me llevé al descubrir el rol estelar que ocupan las mamás en las familias mediterráneas!

Sí, amigos, aquí la mamma, como dirían nuestros amigos italianos, es la verdadera jefa del cotarro. Son las reinas del hogar, las que dictan las órdenes (aunque lo disfracen de consejos) y trazan el rumbo que deben seguir todos los miembros de la familia. Durante mis años en esta isla, he tenido el placer de conocer a auténticas guerreras, madres y abuelas que son auténticos iconos del feminismo. Tan solo piensen: llevan sobre sus hombros el peso del hogar, muchas veces trabajando dentro y fuera de casa. Un verdadero torbellino de habilidades. Desde médicos hasta cocineras, pasando por administradoras y enfermeras, no hay tarea que no puedan manejar.

Así es, estas mujeres no solo son el corazón del hogar, sino también el motor que impulsa a toda la familia hacia delante. ¡Vaya matriarcados que se forman bajo sus alas! Esas son las verdaderas heroínas que merecen todos los homenajes del mundo.

Sin duda, las madres son las auténticas reinas del reino familiar, y vaya que se lo merecen. Así que hoy, madres, preparen las palomitas y déjense llevar por la montaña rusa de emociones, porque les vamos a contar todo lo que hacen sus queridos hijos e hijas cuando salen de fiesta y abandonan el nido. ¡Agárrense que vienen curvas!

Imagine, querida mamá, que su retoño sale de casa con la promesa de regresar temprano y bien portado. Pero ¿qué cree? La noche tiene otros planes. Desde esos mensajes a altas horas de la madrugada hasta esos selfies en situaciones... interesantes, sus hijos e hijas están más ocupados de lo que imagina. Pero no se preocupe, aquí estamos nosotros para contártelo todo. Vamos allá.

FIESTA MALLORCA ZEITUNG

El periódico más influyente entre la comunidad alemana de la isla decidió tirar la casa por la ventana para celebrar el 40 aniversario de la Palma International Boat Show (PIBS) con una fiesta por todo lo alto. ¿Dónde? Nada menos que en el estand del Pantalán del Mediterráneo.

Imagínese, querido lector, una tarde-noche llena de glamour y buen rollo, donde más de 150 invitados se dieron cita para brindar por cuatro décadas de PIBS. Firmas como Multiópticas, Bonaire Home Concept y Grupo Ferra se unieron a la celebración, asegurando que nadie se quedara sin disfrutar.

Pero ¿qué sería de una fiesta sin buena comida y bebida? Por suerte, aquí no faltó de nada. La empresa SooCool Privet Chef y el maestro Lluís Pérez se encargaron de deleitar los paladares. Desde un increíble cóctel, maridado a la perfección con los exquisitos vinos de la DO Pla i Llevant a los refrescantes cócteles de On the Rocks, acompañados, cómo no, de Coca Cola.

Y como broche de oro, qué mejor que una sesión musical a cargo del DJ Marcos F., el mejor descubrimiento de la temporada que nos puso a todos a bailar hasta altas horas. Una noche inolvidable que quedará grabada en la memoria de todos los presentes.

BALEARES EN SALóN GOURMETS

¡Atención, amantes del buen comer y del sabor a lo grande! Les traemos la crónica fresquita del Salón Gourmet de Madrid, en donde este año Baleares se robaron el show.

La trigésimo séptima edición de este festín gastronómico contó con la presencia estelar de «ses Illes Balears». La Conselleria de Agricultura del Govern se lució organizando el Día de las Islas en esta afamada feria. ¿El resultado? Una jornada llena de sabor, calidad y mucha diversión.

El escenario principal del Salón se convirtió en el epicentro de la acción, con actividades, talleres y showcookings en directo que hicieron brillar a los productos con denominación de origen y los de alta calidad. Pero lo que realmente acaparó los reflectores fue la charla y masterclass de cocina a cargo de Agromallorca y sus famosas «tomàtigues de ramellet». La CEO de la empresa, Isabel Vicens, conquistó a los presentes con los secretos nutricionales de este tesoro mallorquín, mientras que el Chef Claudio Lemos nos hizo salivar con sus recetas elaboradas con este oro rojo de Mallorca.

Pero eso no es todo. En Gourmets de este año, el único estand de una empresa mallorquina fue el de Licors Moyà. Con un espacio propio, nos deslumbraron con sus destilados mallorquines, especialmente con las recién estrenadas Herbes de Mallorca de Moyà, que se llevaron el prestigioso premio Penta Awards. Una verdadera fiesta para los sentidos en la que Mallorca demostró por qué es una joya culinaria que hay que descubrir.

EL ARTE 360º DE JULIAN OPIE

La ciudad de Palma se viste de arte y modernidad gracias a la increíble exposición del renombrado artista Julian Opie. ¿Se imaginan caminar por las calles del centro y encontrarse con enormes esculturas de 12 metros de altura? Pues gracias al Govern balear y al Ayuntamiento de Palma, esta fantasía se ha hecho realidad.

Bajo la curaduría de Xavier Fiol, Sa Llotja se ha convertido en el epicentro de esta experiencia artística, donde dos gigantes de acero reciben a los visitantes con su imponente presencia. Julian Opie, el genio detrás de estas majestuosas obras, nos invita a sumergirnos en su universo visual.

La exposición alberga un total de 12 esculturas dentro de Sa Llotja, dos más en el exterior, y otras distribuidas estratégicamente por el Passeig Sagrera, el Passeig d’es Born y el Casal Solleric. Una experiencia que ningún amante del arte puede perderse. Así que, ¿a qué espera para sumarse a este viaje por la creatividad y la innovación de Julian Opie? ¡Viva esta experiencia única en Palma!

PRESENTACIÓN NUEVO BMW

El glamur se trasladó al concesionario de Proa Premium en Palma, escenario perfecto para dar la bienvenida a la nueva joya de la familia BMW, el X2.

Este SUV reúne en un solo vehículo el lujo, la potencia y la versatilidad que tanto ansiamos. Con un diseño que no pasa desapercibido, sus líneas vigorosas y su presencia atlética conquistan las miradas desde el primer instante. Pero lo que realmente enamora es su interior, donde el lujo y la tecnología se fusionan para crear una experiencia de conducción incomparable. Equipado con lo último en tecnología innovadora y con un confort ergonómico que te hace sentir como en casa.

A POR LA 312

La marcha ciclo turística más destacada del Mediterráneo llega una vez más a la isla. Es el momento perfecto para explorar los espectaculares paisajes de Mallorca mientras se sumerge en un desafío de 312 km a través de pintorescas carreteras secundarias que recorren de principio a fin la bella y escarpada Serra de Tramuntana.

Esta cita anual reúne a ciclistas profesionales y aficionados de todas partes, quienes se lanzan a las carreteras de la isla para vivir su pasión por el ciclismo. Es una oportunidad única para conectar con la naturaleza, desafiarse a sí mismos y disfrutar del emocionante ambiente que rodea a esta apasionante disciplina deportiva. ¡Prepárense para pedalear y descubrir Mallorca de una manera única e inolvidable!

POP UP DE MODA

El Círculo Mallorquín se ha transformado en un punto de encuentro único gracias a la tienda efímera de la firma Chula Fashion, organizada por Carmen Marqués. Esta marca, fundada por Laura Fontán y Diego Cortizas en 2004, es el fruto de su amor por Vietnam, inspirándose en su gente, su comida y sus vibrantes colores para crear prendas que reflejan la esencia de este fascinante país.

El objetivo de Chula Fashion es plasmar la pasión por Vietnam y su cultura en cada una de sus creaciones. La singularidad de sus diseños radica en la combinación de la simplicidad en la forma con un enfoque radical en el diseño.

Chula Fashion va más allá de la moda: es una empresa social comprometida con su comunidad.

El 80% de sus 29 empleados tienen discapacidades físicas y su lenguaje corporativo es el de las señas, promoviendo así la inclusión y el reconocimiento de las habilidades de todos.

A través de sus colecciones, la marca transmite un mensaje de respeto y admiración por las diferentes culturas del mundo, especialmente aquellas representadas por minorías étnicas.

La producción artesanal no solo garantiza la calidad, sino que también respalda la preservación de las tradiciones locales. Una firma a seguir que os recomendamos por su gran compromiso social.