¡El chollo del año! Se desvela el truco con el que llevar una maleta más por sólo diez céntimos

Cualquier truco es bueno si ayuda. Esta es la idea que pensó la TikTokera @bruxpaula en referencia al pago que se debe hacer por cada maleta en el aeropuerto. Según la normativa, tras pasar las maletas de embarque se pueden comprar objetos y artículos en el Duty Free.

Las aerolíneas no solo cobran a los clientes por llevar una nueva maleta, sino que aplican una tarifa variable. Esta norma está regulada por el convenio que existe entre las distintas compañías aéreas. Es la llamada 'Tarifa a partir de...'. Esta consiste en que te cobran más o menos por tu equipaje según tu viaje, el destino y la fecha en la que has cogido los billetes de vuelo, es decir, no cuanto vas a volar, sino cuando los has comprado.

El nuevo truco para entrar una nueva maleta

Y es que cuando te pasas por el Duty Free, en los que muchas veces ni te paras a comprar, al ser productos en el aeropuerto y estar libre de impuestos, podemos comprar cualquier chorrada y pedir una bolsa en la caja al pagar por 10 céntimos. Esa bolsa de plástico nos servirá para incluir todas las prendas que podamos dentro de la bolsa y puede ser tu salvación. Al ser una cosa comprada en el Duty Free puedes poner todo lo que quieras en ellas.

La normativa, con el cliente

Según la normativa de los aeropuertos en este Duty Free se permite que subas las bolsas al avión que has comprado en estas tiendas libres de impuestos, sea cual sea tu equipaje de mano o tu maleta. En su caso @bruxpaula intentó hacer este truco y la compañía no le prohibió entrar con las bolsas, ya que eran del Duty Free por lo que no podían cobrarles nada.

La nueva identificación de Vueling

Aena ha instalado cuatro pantallas de reconocimiento facial en algunos aeropuertos. A través de la tecnología se capta la imagen facial del pasajero, que permite su identificación. Gracias a ello se facilita su tránsito por el aeropuerto de camino a la puerta de embarque del avión.

La nueva identificación de Vueling / Prensa Ibérica

Bernardo Arzayus

De momento este moderno sistema está limitado a la compañía aérea Vueling, que es la primera que está ofreciendo este servicio de reconocimiento facial, también conocido como «biopassa». Aunque Vueling ha sido la pionera al utilizar este sistema en los aeropuertos de las tres islas, así como en Barcelona y Madrid, está previsto que otras compañías también empleen esta nueva tecnología que les ofrece AENA.