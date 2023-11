Noviembre ha llegado a todo ritmo, dejando atrás la fiesta de Halloween y, ¡vaya sorpresa!, en plena noche de «ses ànimes», la infatigable mamá Noel más famosa del mundo, Mariah Carey, hace su entrada con todo el estilo. En el primer minuto del 1 de noviembre, la diva compartió un vídeo en sus redes sociales para declarar oficialmente el inicio de la temporada navideña. ¡Parece que ni el mismísimo Santa Claus puede igualar su entusiasmo! Así que, desde ahora, es hora de ponerse manos a la obra con los preparativos navideños, al ritmo de la melodía más icónica del planeta, ¡sí, esa misma que todos conocemos! Esa que ya estas tarareando.

Cabe destacar que la estrategia de Mariah Carey con esta canción es sencillamente brillante. Estoy segura de que, en el futuro, las universidades estudiarán su enfoque como un fenómeno de branding espectacular. Mientras tanto, nosotros agarramos papel y lápiz y comenzamos a elaborar nuestra lista de deseos y compras para el gordito de rojo. Los días pasan volando, y si no nos damos prisa, ni siquiera llegaremos a tiempo para nochebuena ¡Así que, a moverse, que la Navidad nos espera!

A lo que sí llegamos a tiempo es a contaros todo lo que ha sucedido y acontecido estos días. ¡Vamos a por ello!

REVIVE MUSICAL MALLORCA

El Fomento de Turismo de Mallorca nos sorprendió con una revisión de los cuatro posters que anunciaron en su momento, el famoso festival Musical Mallorca durante los años 1975 a 1978. Un certamen que la institución decidió organizar para atraer visitantes a la isla, y para lograrlo, invitaban a las principales estrellas de la música y el cine de la época. La verdad es que el evento tuvo un éxito arrollador y llegó a cautivar a más de 400 millones de televidentes de todo el planeta. ¡No está nada mal para una isla como Mallorca!

La reedición corrió a cargo de la empresa gráfica Stick no Bills e Imprenta Nueva Balear donde se llevó a cabo el evento de presentación. Los carteles del Musical Mallorca se incorporan a la colección de remasterizaciones que se están llevando a cabo con el objetivo de recuperar el fondo de carteles de Fomento de Turismo.

AFTERWORK EN NIXE

Con puro sabor mallorquín y un guiño a nuestras tradiciones más enraizadas, el Nixe Palace de Hoteles Santos tiró la casa por la ventana en un afterwork para despedir la temporada veraniega y agradecer a colaboradores y amigos su compañía durante estos meses soleados.

Nada más llegar, fuimos recibidos con un cóctel que tenía un toque mágico gracias al palo de Licores Moyá. El menú mallorquín fue una auténtica oda a nuestras delicias locales, con panades, cocarrois y cocas, todos cortesía del genio de los fogones, el chef Toni Busquets. ¡Pero eso no fue todo! nos dejó boquiabiertos entre otros platos, con una bomba de pato que era sencillamente deliciosa

La noche fue una auténtica locura, empezando por la actuación del finalista de Got Talent, Jaime Gili, seguida por un correfoc de dimonis que nos dejó con la adrenalina por las nubes. Y, por si fuera poco, la guinda del pastel fue la música del DJ Dsax. Una velada para recordar, sin lugar a dudas.

NUEVO HOTEL

¡Atención, Palma! ¡Se ha colado un nuevo hotelazo en tu barrio! Justo en el corazón de la ciudad, frente al Convento de las Capuchinas, el antiguo Casal de Can Oliver ha renacido de sus cenizas gracias a la magia de la cadena Nobis, que nos trae su segundo tesoro en la Ciudad.

La metamorfosis ha sido obra de los arquitectos Eduardo García y Jordi Herrero que han convertido este casal en un verdadero oasis, parecido a un riad, pero sin tocar nada de la herencia arquitectónica e histórica de esta joya de casa señorial.

La comida es toda una obra maestra, cortesía del dúo en los fogones: el chef ejecutivo Xema Álvarez y Pablo Méndez. Preparaos para esta nueva propuesta en nuestra capital.

UNLIMITED CLUB DE PROA

Hyundai Proa Automoción ha dado un giro a la rutina con el lanzamiento de su exclusivo Unlimited Club. Este club privado no es un club cualquiera; es un lugar donde los amantes de la innovación y el nuevo Hyundai KONA se reúnen para vivir grandes experiencias.

En el evento de presentación, además de deslumbrarnos con el nuevo modelo, tuvimos la oportunidad de explorar una serie de proyectos locales que encarnan a la perfección los valores del sorprendente SUV, resumidos en el lema: «Supera tus límites». Se unieron a la fiesta Shabama Palma con sus joyas deslumbrantes, Panambí y sus jabones artesanales, Pedro Monge con sus zapatos artesanales de otro nivel, Belén Pez, la genial artista e ilustradora, Aura y su moda mediterránea, Maua chocolates para endulzar el día y Travel to Zero, tu guía de turismo sostenible. ¡Bienvenidos al club donde la diversión no tiene límites!

INICIO DE CURSO EN LA UNED

En un ambiente relajado y rodeados de representantes institucionales y la comunidad mallorquina, se dio comienzo al nuevo curso de la UNED en un acto celebrado en el Castillo de Bellver, en el que además se entregaron las titulaciones a los graduados del curso anterior.

Durante la ceremonia de apertura, se compartieron las actividades llevadas a cabo durante el año pasado. El punto culminante de la jornada fue la fascinante ponencia a cargo de Jesús Marchamalo García, distinguido con el Premio Nacional de Periodismo Cultural 2023. En su disertación, exploró el fascinante mundo de las palabras, y nos regaló una joya de sabiduría: «El lenguaje es un mapa del mundo que nos legan, palabras que nos regalan». Así que aquí estamos, listos para explorar el vasto universo del conocimiento que nos brindan las palabras en este emocionante nuevo curso.

ENCUENTROS EMPRESARIOS EN POSITIVO

Un nuevo encuentro se llevó a cabo en Inca, donde interesados, amigos y representantes institucionales se reunieron para participar en el foro empresarial y económico organizado por Onda Cero y CaixaBank, con el respaldo del Ayuntamiento de Inca.

La brillante Marta García Aller, periodista, se encargó de la charla. Llegó con un nuevo libro bajo el brazo Lo imprevisible, que aborda los avances tecnológicos y la inteligencia artificial. Durante su ponencia, García Aller resaltó el potencial de la robótica y los algoritmos como herramientas poderosas para empresas, trabajadores y la sociedad en su conjunto, pero también hizo hincapié en la importancia de no subestimar sus posibles riesgos.

El evento estuvo presentado por el director de Onda Cero Illes Balears, Juan Carlos Enrique, y contó con la presencia del alcalde de Inca, Virgilio Moreno, y el director comercial de Empresas de CaixaBank en Baleares, Ramón Juan. Un día enriquecedor y lleno de perspectivas positivas en el que se debatió sobre el emocionante futuro empresarial y tecnológico.

EXPOSICIÓN IAN WAELDER

El Museo Es Baluard acoge hasta el 18 de febrero, la exposición del madrileño Ian Waelder, quien desgrana un recorrido por su memoria familiar, a través de una instalación con grandes paneles de cartón, formando un laberinto en el que recorrer su historia personal.

Bajo el título de Even in a lenguaje that is not your own la exposición está formada por pequeñas piezas casuales como unas zapatillas o fotos familiares que conectan con la identidad del autor. Quedáis invitados a visitarla.

RUTA DE TAPAS ROSA BLANCA

El casal Balaguer fue el lugar elegido para la presentación de la 4ª edición de la ruta de tapas «De tapes amb Rosa Blanca».

La experiencia gastronómica con la que recorrer los sabores locales en diferentes locales, que en esta edición se ha desarrollado en 6 barrios de Palma. Una propuesta que marida la tradición y el buen gusto en más de 40 establecimientos donde reina la cerveza Rosa Blanca de gran tradición en Mallorca.