El tenista mallorquín Rafa Nadal ha estrenado su nueva casa en Porto Cristo, en Manacor, con un chapuzón en la piscina exterior, con vistas a toda la ensenada natural del puerto, según la imagen que ha compartido en su cuenta de Instagram. El campeón de 22 torneos de Grand Slam, lesionado desde el pasado mes de enero, trabaja duro para reaparecer en el próxima edición del Open de Australia, tal como avanzó su tío y ex entrenador, Toni Nadal, en el programa de Cuatro El Desmarque.

Rafa Nadal es un pionero del entrenamiento de fuerza y resistencia en piscina. Y ahora lo puede hacer en la nueva casa, que desde este verano comparte con su esposa, Mery Perelló, y su pequeño hijo, nacido el pasado 8 de octubre de 2022.

Precisamente en la publicación de Instagram, Rafa Nadal acompaña la imagen con la palabra "Work", para indicar que se no se trata de un chapuzón de recreo, sino de un entrenamiento. Y a la imagen le añade el tema It's my life de Bon Jovi, con frases del popular éxito de la banda de New Jersey que se adaptan perfectamente al momento que vive el tenista: "It's my life, it's now or never/ I ain't gonna live forever", con la necesidad de recuperarse de la lesión y tras anunarciar que 2024 sería su último año en activo tras una carrera de leyenda.

Las reacciones a su publicación son una catarata de mensajes de ánimo y de pronto regreso a las pistas, desde su hermana Maribel Nadal a la campeona de natación sincronizada Ona Carbonell.

Una casa espectacular en el territorio Nadal

La nueva casa de Rafa Nadal y Mery Perelló, donde la pareja ya reside, ha sido diseñada por el arquitecto mallorquín Tomeu Esteva y está situada en la parte más alta de Porto Cristo, en el municipio de Manacor, sobre un un acantilado rocoso con espectaculares vistas a toda la ensenada natural del puerto, desde la bocana al núcleo urbano y el campanario de su iglesia. Las obras han durado dos años y medio.

La vivienda levanta dos cuerpos de edificios interconectados de dos alturas y planta sótano, ambos rematados con una cubierta a cuatro aguas de amplios voladizos, que protege las espaciosas terrazas de la primera y la segunda planta, donde se abren grandes ventanales a todo el paisaje marítimo. Las fachadas y cubiertas son de una tonalidad gris pálida, con el contraste de las paredes de las terrazas, recubiertas de un mármol de tonalidad más oscura y pátina más brillante.

La terraza de la segunda planta es más abierta y luminosa. La de la primera, en cambio, queda protegida por unos módulos rectangulares abiertos que amplían el edificio en la base y crean espacios resguardados de la intemperie en el exterior.

El proyecto resuelve la pendiente del terreno con una sucesión escalonada de bancales de piedra vista que rematan la base del conjunto y sirven de nexo de unión cromática con la piedra caliza del acantilado, donde hay un antigua escalera de acceso al mar que conecta también con la entrada de la Cova des Correu.

El terreno de la vivienda, de 7.000 metros cuadrados, ordena además en su espacio una piscina, en el centro del jardín, donde Rafa Nadal entrena y realiza ejercicios de recuperaciuón, y dos edificios más de una sola planta. El primero en uno en un extremo del terreno, junto a la piscina y con vistas al mar, y el otro en un lateral entre el acceso al inmueble a pie de calle y el doble edificio principal. Las obras han completado el muro exterior que cierra todo el perímetro del terreno con un tradicional tratamiento de piedra vista.