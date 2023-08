La calidad extraordinaria del aceite, el secreto de la cocina de Treurer de Mallorca

Este 2023 es un año de satisfacción en Treurer. La firma aceitera de Algaida afianza su posicionamiento como aceite de oliva virgen extra con novedades. Concretamente, este verano acaba de abrir las puertas de su propio agroturismo, con el que se ha reformado la possessió de Treurer para convertirla en un hotel de ocho habitaciones.

Esta inauguración se une a su apuesta culinaria, en la que la extraordinaria calidad del aceite de oliva producido en la finca tiene su protagonismo. Para ello, Miquel Miralles y Sònia Gutiérrez, responsables de Treurer, han confiado en el cocinero Jose Cortés, quien se encarga de elaborar una propuesta gastronómica sincera. «Rehúyo de espumas, ceviches y tatakis, aquí hago una cocina honesta, con el producto local y el aceite de Treurer como protagonistas», destaca el chef. La oferta culinaria está abierta tres noches a la semana: la de los martes, dedicada a las tapas; la de los jueves, con barbacoa y bufet de ensaladas; y la de los sábados, en la que Cortés elabora su propio menú degustación. «Para confeccionarlo, compro el mismo día los productos en el mercado, de manera que todo es fresco. Lo empiezo a elaborar a mediodía y lo termino en la misma cena».

En Treurer han apostado por no masificar y dar un toque de exclusividad a sus cenas. Miquel Miralles puntualiza que están enfocadas a sus clientes, pero que la gente que no se aloja puede disfrutarla si reserva con más de 24 horas de antelación. «Pueden reservar 10 personas más; ahora bien, no se trata de una cena, sino de una experiencia gastronómica, ya que previamente hacemos o bien una cata de aceites, o bien un recorrido por el olivar, o bien una visita a la tafona para que la gente se enriquezca culturalmente con todo lo relacionado con el olivo y el aceite», enfatiza Miralles.

El renacer de una ‘possessió’

Treurer es una antigua possessió de 33 quarterades que incluso conserva elementos de la época islámica. Su nombre es una variante antigua en catalán de la palabra tresorer. Ahora bien, su historia reciente como productora de aceite se inicia con Joan Miralles Mut que en el 2000 la adquirió. Seis años después, vendió su empresa de gestión turística para dedicarse en cuerpo y alma al campo con el fin de crear una marca de aceite de calidad, con el amparo de la denominación de origen Oli de Mallorca. El año pasado, su hijo y nuera cogieron el testigo con el objetivo de completar su sueño a través de la construcción del agroturismo y la tafona.

De hecho, la tafona se estrenó a las puertas de este año, gracias a la adquisición de toda la maquinaria necesaria para elaborar ellos mismos el zumo de aceituna proveniente de sus 3.500 olivos de la variedad arbequina.

A estas novedades, hay que añadir las dos medallas de oro ganadas en dos concursos internacionales este 2023. La primera la consiguieron en la Nyiooc World Olive Oil Competition de Nueva York y la segunda en Japón, concretamente en la Olive Japan International Extra Virgin Olive Oil Competition.