Y por fin dio inicio una de las semanas más intensas de la agenda social isleña, con la Copa del Rey Mapfre de Vela, que como era de esperar se ha solapado con numerosos eventos como si fueran capas de una caja de galletas Cuétara; terrible para los que queremos ir a todas las fiestas para luego contároslo.

Una servidora lleva un tiempo, ya no se sabe si curtida o encurtida, en los menesteres eventiles, pasearse y socializar tiene su aquel, te hace volverte sobre todo observadora; si encima te gusta la sociología, los eventos dan para un gran análisis. Resulta y resalta que estos últimos días por reuniones, fiestas y exposiciones hemos podido ver a los nuevos representantes institucionales que se estrenan en nuestras islas, resulta curioso como algunas personas al tener un cargo cambian, sí, lo he dicho bien, cambian, pasan de saludar con amabilidad y cariño a poner sana distancia, supongo que quieren evitar verse en la tesitura de escuchar la frase «qué hay de lo mío» tan común en estos días. Desde ya sugiero no hacerlo, no se vaya a repetir el abismo de otros tiempos. Ahí lo dejo.

Como decía, los saraos dan para gran cantidad de cosas, entre ellas luchar con las organizaciones festivaleras y deportivas, que este año andan muy desorganizadas, actuando sin sentido común -el más común de los sentidos- e improvisando a diestro y siniestro, dando más problemas que facilidades al trabajo que los compañeros periodistas hacemos, para cubrir los eventos desde las diferentes secciones o programas. Señores y/o señoras no olvidéis que ambas partes nos necesitamos y que el principal objetivo vuestro es comunicar lo que hacéis; grandes y pequeños medios merecen respeto y ayuda para realizar lo mejor posible su trabajo y contribuir a que vuestra comunicación con el público sea la mejor.

Como diría el compañero Matías Vallés, reflexión dominical: «La vida es una obra teatral que no importa cuánto haya durado, sino lo bien que haya sido representada». Séneca.

ATLANTIDA

El cine ha celebrado uno de los encuentros más importantes del año, el Atlàntida Film Fest dirigido por Jaume Ripoll que dio el cierre a una edición más y que durante el transcurso estuvo plagado de conciertos e interesantes conferencias, además de la proyección de las películas de autor más interesantes del momento.

El acto final contó con la presencia de la Reina Letizia, quien entregó el premio Máster of Cinema a la actriz Irène Jacob; estuvo acompañada por la presidenta de las Illes Balears Marga Prohens, -quien por cierto vestía del diseñador mallorquín Sebastià Pons, poniendo en valor el diseño de las islas-, y el ministro de cultura Miquel Iceta. Con este acto se dio por concluida la edición del festival 2023, que a pesar de las dificultades ha congregado a 23.000 espectadores presenciales y 250.000 en la versión online. Todo un logro.

LÍO MALLORCA

Después de varios años sin rumbo y totalmente a la deriva, la mítica discoteca Tito’s en Palma se reconvierte en el centro de espectáculo de moda en Mallorca. Tras una remodelación integral que ha durado un año, Joan Gràcia – ex Tricicle- trae a la ciudad el show internacional de Lío, con su oferta de variedades, restaurante, local de copas y discoteca, una imagen fiel del local original que ya posee en Ibiza.

La reforma del espacio no ha decepcionado, y estamos seguros de que se convertirá en el lugar al que todos irán y se dejarán ver, recuperando el glamur que antaño tenía la famosa discoteca. Ya hay lista de espera, y si vuestro presupuesto no os deja optar por la cena+espectáculo, pasadas las 00:00 horas se trasforma en discoteca para bailar y tomar copas hasta altas horas de la madrugada. Quedáis invitados.

FESTIVAL SON BONO

El Festival Son Bono de música clásica finalizó su tercera edición con la actuación de Pauline Stephan, violonchelista, y Julian Richter, a la guitarra, que forman el Dúo Giussani.

En la terraza de la finca Son Bono, en la barriada de Génova, en Palma, los jóvenes alemanes deleitaron con las composiciones de Bach y de autores de música clásica del siglo XX.

En la edición de este año, el festival estuvo dedicado a Falla y a la estadounidense Natacha Rambova, actriz, bailarina, decoradora de sets cinematográficos y segunda esposa del actor Rodolfo Valentino, ambos fueron vecinos de Génova durante los años treinta del siglo XX. En este barrio tan destacado de la ciudad, Falla compuso su Balada de Mallorca; y Rambova fue la primera en explotar turísticamente las cuevas de la zona, que aún hoy siguen abiertas al público.

En el encuentro final del festival, que dirige la soprano Carme Garí, no faltaron los vinos de la tierra y una propuesta gastronómica ecológica, que los asistentes aprovecharon para departir en una de las noches más calurosas del año.

EXPOSICION ONES

El Casal Solleric acoge la exposición «Ones, Olas, Waves» una muestra colectiva que reúne a 15 mujeres creadoras. Dirigida en nombre del Ayuntamiento de Palma por Fernando Gómez de la Cuesta y comisariada por Jesús Alcaide, la propuesta es un recorrido visual en la que las 15 artistas expresan su relación con el líquido que forma el 70% del cuerpo humano.

Esculturas, fotografías, instalaciones, y obras de artistas como Angels Ribé, Laia Ventayol, Cristina Moreno o María Tinaut forman parte de esta exploración en la que cada una expresa su relación con el líquido elemento. La exposición puede visitarse hasta el 29 de octubre de 2023.

CENA PEÑA TAURINA

Como ya es costumbre la Peña Taurina Gastronómica ha celebrado su cena de verano en Los Rafaeles de Palma. Ahí acudieron gran número de aficionados y amigos de la tauromaquia, quienes en un ambiente alegre y divertido departieron durante varias horas. En la cena también hubo tiempo para sortear premios entre los asistentes, en el que se repartieron obras de diferentes autores.

El invitado de honor fue Joaquín Zapata, gran artista que dio una conferencia improvisada sobre arte e inteligencia artificial. La Peña taurina agradeció a todos su asistencia y apoyo.