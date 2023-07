Jane Birkin se enamoró en Mallorca

En Mallorca no se ha rodado jamás una película decente, la isla abruma a cualquier guion. Muerte bajo el sol no constituye una excepción, pese a la acumulación de Agatha Christie, Hercules Poirot, James Mason, Maggie Smith, Peter Ustinov y en especial Jane Birkin, por motivos de obituario.

Extendida sobre la arena mallorquina a principios de los ochenta, Birkin ya había penetrado en nuestros cuerpos a través de los jadeos de Je t’aime... moi non plus. También se había divorciado de Serge Gainsbourg, pero la isla no tiene derecho a olvidar que la otra gran historia de amor de la actriz surgió y se desarrolló en Santa Margalida.

Corría 1967 cuando la Birkin pasó unos meses en Sa Capella, como invitada del conde Bourdillon de Queylar. Allí conoció al legendario John Barry, un obseso de Mallorca donde compuso buena parte de las bandas sonoras que le ganaron media docena de Oscars. El encuentro acabó en boda, con la actriz amamantando en Santa Margalida a su hija Kate mientras declaraba que «prefiero el interior de Mallorca, donde conserva su sabor antiguo y genuino».