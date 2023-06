El restaurante-cabaret Lío abrirá en Mallorca el próximo 3 de agosto, según ha anunciado el Grupo Pachá. La nueva discoteca con restaurante, a cargo del chef mallorquín con estrella Michelin Andreu Genestra, está situada en el emblemático edificio del Paseo Marítimo de Palma que durante casi un siglo albergó Tito's. La reforma del inmueble ha ido a cargo del equipo de arquitectos Gras-Reynés y el diseño de interiores es obra de Lázaro Rosa-Violán, que también ha firmado el nuevo Lío London.

Lío abrirá a las 20 horas y a partir de las 00 horas lo hará el club en donde actuarán cada día DJ residentes y también invitados de gran relevancia internacional. Los asistentes podrán disfrutar del show del restaurante-cabaret y del club de forma independiente, ha informado el grupo Pachá, que ha querido "devolver al edificio todo el glamour y la exquisitez que tuvo en los años 50 y 60 cuando eran asiduos en la sala personajes como Charles Chaplin, Grace Kelly o Sean Connery".

“La sensualidad, la diversión, el hedonismo, la libertad y la magia están garantizados en el nuevo Lío Mallorca”, según el CEO del Grupo Pacha, Sanjay Nandi.

En cuanto a la gastronomía, la propuesta de Andreu Genestra, junto al jefe de cocina de Lío Mallorca, Felip Moreno, es "una cocina mediterránea e innovadora que invoca el espíritu de Lío con la intención de que cada plato se convierta en una obra de arte para provocar emociones". El chef mallorquín avanza que cCada plato va a representar perfectamente lo que es la cocina mediterránea. Mostraremos nuestros orígenes y la exquisitez del producto de la isla”.

El espectáculo

Lío se estrena en Mallorca con Simply the Best, un espectáculo que fue creado en 2020 para Lío Ibiza y que recoge los mejores momentos musicales, las mejores coreografías, las escenas más divertidas, música inolvidable y un espectacular diseño de vestuario e iluminación, destaca el Grupo Pachá. "Simply the Best tiene, como todos los espectáculos de Lío, grandes momentos de conexión con el público con una carga importante de sensualidad, y un ritmo ascendente y endiablado", añade el comunicado. “Esta temporada, rememoraremos los mejores números de la historia de Lío Ibiza a través de un viaje en el tiempo, en el que volverán a subirse al escenario aquellos hitos de nuestra historia, entremezclados con nuevos y actuales números”, comenta el director artístico de Lío, Joan Gràcia.