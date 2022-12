Las probabilidades de que te toque el Gordo de la Lotería de Navidad de 2022 son de 1 entre 100.000, es decir, que si juegas tienes un 0,001% de posibilidades de ganar. De hecho, es más probable que encuentres un trébol de cuatro hojas de un vistazo, que mueras al caer de una escalera o que te alcance un rayo.

Aun así, hay gente que tiene la suerte de ganar un buen pellizco en los juegos de azar. Es el caso de David Walsh, un australiano que asegura haber ganado 33 millones de libras esterlinas en la lotería (unos 38 millones de euros). Según el periódico The Sun, el hombre de 61 años pertenece a un grupo de apostantes, dirigido por el magnate empresarial Zeljko Ranogajec, que cada año gasta millones en juegos de azar y recupera su inversión. Walsh ha indicado que, a principio de año, compró un millón de participaciones en la lotería alemana, gastando 6 millones de euros, don las que ganó un gran premio.

Según informaciones del Australian Financial Review, recogido por el periódico inglés, Walsh acudió a la Conferencia Sohn Hearts and Minds en Hobart en Tasmania y desveló su secreto. A pesar de tener "un sistema que funcione, sea estable y funcione durante mucho tiempo" es muy difícil ganar y es que la realidad es que es cuestión de suerte. "Si ha tenido un sistema que ha funcionado durante 20 años, no es como resultado de la habilidad. Adquieres el sistema que funcionó por suerte, luego, una vez que funcionó, podría seguir funcionando", aseguró el australiano. Según él, la suerte también es el factor clave del éxito de los inversores.

Sin embargo, Walsh advirtió que fracasar es mucho más probable que ganar, ya que aproximadamente 9 de cada 10 personas se arruinan al participar en juegos de azar.