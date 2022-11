Medio siglo trabajando con la moda, atendiendo a su clientela y manteniendo un negocio familiar es algo que se tiene que celebrar y es lo que tiene previsto hacer este jueves la familia Piña propietaria de la tienda Forum de Sant Miquel, con una fiesta en el mismo establecimiento a la que han invitado a clientes, familiares y amigos.

“Estamos muy contentos de decir que cumplimos 50 años”, afirma Aina Piña, quien junto a su hermana Laura es la tercera generación al frente de la tienda, dando el relevo a sus padres, Pep y Raquel, que a su vez habían continuado y ampliado el negocio iniciado por el abuelo Sebastià, allí mismo, en la calle Sant Miquel. Después abrirían las tiendas de Inca, Manacor, Suivi y el outlet, además de la venta on line.

En estas cinco décadas han visto cómo ha cambiado la calle y las tiendas que hay en ella. “Lo bonito de tener un negocio de hace tantos años es haber cambiado el mobiliario, hacer reforma y haberse adaptado a los tiempos de ahora. No porque tengas una tienda del 72 tienes que mantener una estética de aquella época”, comenta Aina. Tanto ella como su hermana han crecido viviendo el día a día en este local y han visto cómo se ha ido evolucionando.

“Las nuevas tecnologías te facilitan el trabajo. Antes no se sabía el stock del almacén, había unas fichas y dependías más de la memoria de cada una. Ahora tenemos un código de barras que te dice si tienes una XS o la has agotado. Al mismo tiempo, la globalización hace que tener cosas especiales y diferentes es cada vez más difícil”, admite Piña. “Casi todas las marcas tienen y venden por Instagram, y encontrar cosas nuevas realmente nuevas cada vez lleva más trabajo. Antes pisabas París y prácticamente lo que había allí, aquí no se conocía. Ahora vas a París y hay muchas cosas que aquí también tienes”, añade.

Ante la expansión de franquicias, en Forum han mantenido una línea de moda femenina multimarca. La tienda cuenta con unas 50 referencias de ropa y otras 15 de complementos. Para decidirse por una firma, se fijan en que tenga una personalidad diferente, que sea algo no visto… “Intentamos traer cosas que no tenga nadie y dar una oferta que no sea fácil de encontrar. Nos dedicamos a ir por ahí y coger cosas que nos gusten e intentar, cuando las tenemos aquí, que todo tenga una coherencia”, dice Aina.

La cercanía con sus clientes, la atención personalizada, interesarse por detalles de la ocasión para la que están buscando ropa es algo que Aina y Laura siguen aplicando. Por su tienda acuden ahora las nietas de clientas de siempre, comenta Raquel, su madre, quien sigue estando en la tienda, al igual que su marido, Pep. “A la gente le gusta que la atiendas, que estés por ella, que la ayudes”, considera.

Tras una moda postpandemia “aburrida”, Aina ve cambios en las nuevas tendencias. “La moda es un poco como el arte, lo que llega viene en contraposición de lo que había antes. Ahora estamos en un invierno de mucho color, de abrigos de colores fuertes, de combinaciones impactantes como verde con naranja o verde con azul… cosas que hace dos años no se llevaban. La moda ha cambiado, pero la moda cambia cada cierto tiempo”, analiza.