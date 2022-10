Los vecinos de Manacor felicitan a Rafa Nadal y Mery Perelló por el reciente nacimiento de su bebé.

Miguel Ángel Moreno Jiménez: «Le deseo lo mejor, porque este será el mejor gran ‘slam’ que haya ganado en su vida y esperemos que no sea el último. Le deseo mucha salud y triunfos, de toda índole en su vida». Luis Pol Gibaner: «Me alegra mucho que todo haya ido bien, a pesar del adelanto, ahora solo nos queda desearle que sea muy feliz y que, si decide seguir los pasos de su padre, sea un ganador como lo ha sido él». Cati Oliver Perelló: «Dicen que se ha adelantado en el parto, pero como la cosa parece que ha ido bien, les deseo lo mejor y que el recién nacido no les dé mucha guerra y que sea una gran persona y deportista como es su padre».

Ana María Febrer Roca: «Esperemos que la presión mediática no les agobie y que puedan disfrutar de su recién nacido como cualquier otra persona no tan famosa», manifestó esta joven, quien deseó a la pareja «lo mejor en una vida que ahora se inicia». Aura, Joan Antoni y Vilma: «Esto siempre es una buena noticia para todos los de Manacor que apreciamos a Rafa Nadal. Esperemos que ahora su trabajo no esté por delante de su primogénito y que con él sean muy felices, les deseamos mucha suerte y salud para toda la familia». Carles Bach Rosell: «Me alegro por este gran tenista que es Rafa, espero que por las noches pueda dormir a la vez que disfrutar de su primogénito, sobre todo ahora que inicia el gran partido de su vida. Enhorabuena y salud para todos y, si conviene, que sea un gran tenista como su padre».

También ha sido felicitado a través de redes sociales.