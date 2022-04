Una de las dudas y errores más habituales es la de utilizar vestidos largos de gala para asistir a una boda. El vestido corto de día, el traje pantalón o el vestido de cóctel, en el caso de que ésta se celebre por la noche, son los más adecuados. Ten en cuenta que los vestidos de gala (esos vestidos maravillosos que te pondrías en Nochevieja o para asistir a la Gala de los Goya) no deben utilizarse en este tipo de eventos por muy guapa que te veas. Tan sólo sería aceptable si se trata de una boda de noche y así lo exigiese el dress code de la invitación, algo que no es nada habitual. Por lo tanto, el llevar un look adecuado es mucho más fácil de lo que te imaginas y desde luego, mucho más económico.

Los vestidos y trajes de falda o pantalón acompañados de un sombrero (pamela o canotier), un bolso pequeño y unos buenos zapatos son siempre la mejor opción, de manera que podrás aprovecharlo todo perfectamente a lo largo de la temporada. Evita siempre llevar minifalda en este tipo de eventos y opta por faldas a la rodilla o a la altura de los tobillos.

Puedes escoger el color que más te favorezca, siempre y cuando no elijas ninguna tonalidad de blanco y evita asistir de negro (de día, éste último, está totalmente descartado) y no tengas miedo a utilizar estampados divertidos o con varios colores y , sobre todo, arriesga un poco con los zapatos y busca combinar en contraste cualquier zapato en un tono divertido, ya sea en tonalidad empolvada o intensa. No te preocupes por llevar el bolso del mismo color que los zapatos ya que esa tendencia hace muchísimos años que ya no se utiliza por innecesaria.

¿Y qué hacemos con las medias?. El protocolo y la etiqueta más estricta exigen llevar medias siempre, al contrario que los puristas de la moda que consideran que no hay que llevarlas jamás. Como yo soy asesora de imagen y no entro estrictamente en ninguno de los dos colectivos, aconsejo no utilizar medias en la temporada estival y utilizar medias de verano de 10 deniers (las más ligeras), en la misma tonalidad de tu piel (exactamente la misma) y mate, porque sólo pretendemos unificar el tono de la piel de manera elegante y sin brillos.

El práctico moño japonés

Los moños, con sus múltiples estilos diferentes, son uno de los peinados a los que más recurrimos cuando no sabemos qué hacer con nuestros pelo, tanto a diario como en ocasiones especiales, porque son prácticos y siempre dan un aire sofisticado y elegante. La tendencia más viral para esta temporada de primavera y verano 2022 es el moño japonés, ese moño de inspiración asiática que unifica el clásico moño de bailarina pero con mechones estratégicamente colocados alrededor de nuestro rostro para enmarcarlo y definirlo. Es un recogido muy fácil que puedes hacer tu misma con relativa rapidez, para eventos especiales o para tu día día habitual.

Puedes sacar unos mechones delanteros hacia la frente o alrededor del rostro y plancharlos con esmero para conseguir un efecto más pulido o algunos mechones del moño para una aire más juvenil y desenfadado.

El canotier es el complemento ideal para invitadas

El sombrero canotier o veneciano de ala corta y copa chata, con cinta a su alrededor y adornado con flores son perfectos para acompañar los estilismos de invitada durante el día. Puedes lucirlo recto o ligeramente ladeado acompañado de un moño bajo, un moño lateral, una trenza, una cola de caballo baja o el cabello suelto y ondulado. Cualquier opción es correcta y dará un aire muy especial y chic a todo tu atuendo, además, puedes ir cambiando el color y el tamaño de sus adornos florales para reutilizarlo tantas veces como apetezca.

