Los vemos en el street style como una de las prendas más versátiles, cómodas y favorecedoras. Son tantísimos los diseños y colores diferentes que encontrarás en el mercado que puedes adquirir varios modelos y conseguir un buen fondo de armario, con la ventaja de que aceptan todo estilo de zapatos (casual, elegante o festivo) por lo que podrás utilizarlos en todo momento.

Además puedes combinarlos con tu jersey o camisa favorita, con una simple camiseta de algodón y superponer otras prendas como cazadoras, trench o cardigan de punto para conseguir un estilismo actual y muy cool.

Puedes elegir petos en tejido denim como el de H&M (azul o blanco, los preferidos y más combinables) o con estampados florales como el de Brownie.

También puedes optar por modelos más sofisticados como el C&A de crepé fluido y hombros con encaje que puedes utilizar con tus sandalias de fiesta o con unas manoletinas o por otros modelos con estampados a rayas, lunares, geométricos y en versión pantalón wide leg, para aquellas que exigen comodidad absoluta como el de Mango o en versión pitillo.

Estas prendas de una sola pieza son la alternativa ideal para no tener que pensar mucho en las combinaciones de tus outfits, ya que con cualquier prenda de las que ya tienes en tu armario será suficiente para lucir estupenda. Ya lo auguraban las grandes pasarelas internacionales a través de firmas como Miu Miu, Chanel, YSL o Prada convirtiéndose en las prendas más aclamadas. Seguro que, una vez los pruebes, eclipsarán a tus vestidos favoritos.

Tus sombras se transformaran en delineador multicolor

Los delineados de ojos de colores intensos son una de las principales tendencias de esta temporada. Colores vibrantes como el amarillo, el naranja, el azul o el violeta protagonizan el delineado cateye que puedes conseguir fácilmente utilizando tus sombras de ojos. La manera perfecta de sacar partido a esas sombras de colores intensos y que, a menudo, quedan prácticamente sin estrenar en tu paleta porque no te atreves a utilizar. Tan solo necesitas un pincel de precisión, un fijador de maquillaje en espray y sombra de ojos en polvo, tanto mate como con efecto glitter.

Utiliza preferiblemente un pincel biselado o angulado, de pelo relativamente duro para realizar un trazo más preciso y seguro, rocíalo con un fijador de maquillaje en espray (sin empaparlo en exceso) y carga en él la sombra de ojos más atrevida e intensa. Prueba la precisión del eyeliner antes sobre el dorso de la mano para asegurar la cantidad perfecta de fijador y sombra para un delineado perfecto, ya que esta puede variar según el tipo de sombras de ojos. Aplica el trazo sobre la línea de las pestañas superiores y hacia la sien y sobre la zona inferior para una mirada aún más intensa. Y no te preocupes si aún no tienes mucha práctica , si al principio no te sale muy bien puedes difuminarlo ligeramente siguiendo la misma línea anterior. El efecto será igualmente bonito.

Manolo Blahnik & Birkenstock

Una de esas colaboraciones impactantes que unen el lujo exquisito de Manolo Blahnik con la comodidad y confortabilidad de los zapatos Birkenstock. Lujosa versión de terciopelo con cristales en los modelos más icónicos de la marca, para todas aquellas que no pueden (ni quieren) perder el glamur y la sofisticación ni aún llevando sandalias veraniegas.

Las famosas sandalias alemanas que se convirtieron en las más llevadas durante el confinamiento, se transforman por arte de magia y de la genialidad de uno de los grandes maestro zapateros de nuestra época en un zapato exquisito y cómodo. Salen a la venta el próximo día 24 de marzo y eso sí, ya puedes inscribirte en la web, si es que quieres adquirirlas, y hacer cola…

