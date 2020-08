Un mallorquín, en la final nacional de monólogos de ciencia

El mallorquín Víctor Manero, de 34 años, es uno de los doce finalistas de la octava edición de FameLab España, el mayor certamen internacional de monólogos científicos que organizan en el país la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el British Council.

Manero estudió Matemáticas en la Universidad de Zaragoza, donde trabaja actualmente como profesor en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca.

También cursó un Máster de Iniciación a la investigación en Matemáticas en la Universidad del País Vasco, en la que desarrolló parte de su tesis doctoral.

El monólogo con el que el mallorquín aspira a ganar la final española de FameLab se titula se titula To bet or not to bet ( Apostar o no apostar) y habla de un concepto denominado esperanza matemática de un suceso aleatorio, que puede ser útil para valorar por sí mismo que la gran mayoría de los juegos de azar no son más que un timo.

La final se celebra el 9 de septiembre a las 20.30 horas en el teatro del British Council School de Madrid y se podrá seguir a través de la plataforma digital Youtube.