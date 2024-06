Los medios internacionales se hacen eco de la protesta en el Caló des Moro: "Los mallorquines antes te querían cuando eran pequeños aldeanos"

"El ánimo contra los turistas en Mallorca está cada vez más caldeado", "playa asaltada por mallorquines mientras los turistas del Reino Unido prometen abandonar la isla". Estos son algunos de los titulares con los que los medios alemanes y británicos se hacen eco de la concentración que tuvo lugar ayer en el Caló des Moro. Una protesta donde cerca de 300 residentes ocuparon la playa con el objetivo de lanzar un mensaje claro contra la masificación turística que en los últimos años está sufriendo Baleares.

En el caso del Daily Mirror, detalla que "los turistas han recibido advertencias tras las crecientes tensiones en Baleares", asegurando que ayer "los residentes mallorquines decidieron afrontar el asunto a través de sus propias manos". En este sentido, el medio británico también recoge comentarios muy críticos lanzados por parte de los ingleses a través de las redes sociales.

"Pequeños aldeanos"

"¿Por qué la gente va a ir a lugares donde no los quieren? Te querían hace años cuando eran pequeños aldeanos, pero han crecido en tamaño y ya no te quieren. Déjalos solos y cuando no tengan más ingresos estarán llorando para que regreses", señala uno de los comentarios a los que hace referencia el Daily Mirror. Asimismo, otra de las opiniones expresadas en redes asegura que "si los mallorquines no tienen cuidado, nadie volverá el año que viene y tendrán que impulsar su economía desde la industria automovilística mallorquina".

Intervención policial

En el caso del medio alemán Bild destaca que "el ánimo contra los turistas en Mallorca está cada vez más caldeado: ¡ahora una protesta acabó incluso en intervención policial!". En este sentido, la información asegura que "los mallorquines se indignaron y vieron vulneradas sus libertades" y también hace hincapié en que "varios manifestantes coreaban turistas fuera". Por último, la información también recoge que "La iniciativa activista “Mallorca Platja Tour” se ha fijado el objetivo de recuperar las playas de Mallorca para los locale".