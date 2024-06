Alcaraz, sobre sus fiestas en Ibiza: "Necesito este tipo de cosas"

Carlos Alcaraz ha afirmado que disfrutar de las discotecas a Ibiza le dio el descanso necesario antes de intentar retener su título de Wimbledon. El tenista completó la tercera etapa del Grand Slam de su carrera al ganar el Abierto de Francia el pasado domingo 9. Y la semana pasada se confirmó que acompañará a su “ídolo” Rafa Nadal en dobles en los Juegos Olímpicos de París.

Alcaraz, de 21 años, ha asegurado que su descanso en Ibiza ha sido esencial antes de comenzar su campaña sobre césped en el Cinch Championships en Queen's Club esta semana, informa el Express.

La importancia de Ibiza

El campeón de Wimbledon, que llegó a Londres el sábado, explicó: “Tuve unos días libres y me fui a Ibiza con un grupo de amigos. Iba a discotecas y hasta canté karaoke. Me divertí, disfruté de mi tiempo, de mis días libres, fue un gran momento para celebrar Roland Garros y simplemente me divertí. Como jugador, necesito este tipo de cosas. Cada jugador es diferente, pero para alcanzar mi mejor tenis tengo que separar la parte profesional de la personal. A veces tengo mis días libres sólo para disfrutar, sólo para olvidar un poco que soy tenista profesional. Fue un momento realmente útil para mí".

Alcaraz ganó su primer título sobre césped en el Queen's Club el año pasado antes de hacerse con el título de Wimbledon. "En este momento mi atención está en el césped", dijo.

Pero el murciano también expresa su ilusión de formar equipo con Nadal en París. “Me siento muy muy feliz de jugar dobles en los Juegos Olímpicos con mi ídolo”, dijo. “Es una gran oportunidad como jugador. No esperaba jugar unos Juegos Olímpicos con Rafa, es un momento único para mí, estoy muy muy feliz por ello. En mi carrera no he podido jugar tantos dobles como quería. Creo que el último fue en 2022. Pero me encanta jugar dobles. Es el tipo de juego que me encanta: diferentes tiros, voleas, jugar con un compañero, que normalmente es tu amigo. Para mí es genial, me hace mucha ilusión jugar dobles aún más jugando con Rafa", añadió.