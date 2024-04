Morlanes se disculpa por fallar el penalti: «Me duele muchísimo no haber podido daros lo que tanto merecíais»

«No tengo palabras suficientes para transmitir todos los sentimientos vividos ayer», señala Manu Morlanes, quien horas después de fallar uno de los dos penaltis ante el Athletic, en la final de la Copa del Rey, ha querido disculparse con la afición de Mallorca y, sobre todo, agradecer el apoyo recibido. Tanto de sus compañeros y del club como de los seguidores.

«Fue posiblemente el momento más difícil de mi carrera deportiva, tocándome vivir la cara más amarga del fútbol», explica el fubtolista zaragozano, que añade: «Pero a su vez uno de esos días inolvidables y únicos al ver a tanta gente apoyándonos a kilómetros de nuestras casas, lo cual nunca olvidaré».

«Gracias mallorquinistas por guiarnos en todo momento y por hacer que todo esto haya sido posible», indica el centrocampista, que asevera que el equipo seguirá luchando por todo: «Nos hemos quedado a un paso del título, pero si algo tiene este club y este grupo de jugadores es la capacidad de levantarse y sobreponerse a las adversidades, por lo que seguro que lo haremos una vez más y seguiremos creciendo juntos».

«Llevo aquí un año y solo tengo palabras de agradecimiento por todo lo que he vivido, y me duele muchísimo no haber podido daros aquello que tanto merecíais», ha aseverado Morlanes.

«Quiero dar las gracias también a todos mis compañeros y gente del club por el apoyo que he sentido», ha explicado el maño.

RCD Mallorca-Athletic Club| Las fotos más espectaculares de la final de Copa del Rey /

Pensar en la Liga

«Trabajaré más si cabe para levantarme y poder poder vivir más días como el de ayer en el futuro», ha aseverado Morlanes, que ha pedido poner el foco en la Liga: «Ahora mismo hay poco consuelo, pero es momento de estar más unidos que nunca y conseguir el objetivo en en las 8 finales que nos quedan de liga».

«Será duro, pero nos habéis demostrado que con vosotros nada es imposible. Volveremos más fuertes. Gracias de corazón», concluye Morlanes.