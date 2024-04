Diez horas de fiesta en la Fan Zone del Mallorca en Sevilla con Marc Seguí y L.A. como cabezas de cartel

La cuenta atrás para la final de la Copa del Rey del sábado 6 de abril avanza inexorablemente y los aficionados de Mallorca y Athletic Club van conociendo más detalles sobre las opciones que tendrán para pasar una jornada inolvidable en Sevilla.

El club bermellón presentó este martes su Fan Zone en el Parque del Alamillo, a diez minutos del estadio de La Cartuja, con 40.000 metros cuadrados con zona sombreada disponible para los aficionados desde las 10:00 hasta las 20:30 horas.

Alfonso Díaz aclaró que para el día del encuentro "se espera buen tiempo y calor, con lo cual la arboleda del parque dará sombra a los mallorquinistas durante las horas previas a la final".

El CEO de negocio desveló algunas de las principales áreas como "los 120 metros lineales de distribución de bebibas, 15 food trucks de venta de comida, una zona infantil con juegos hinchables y pintacaras, zona de actividades para todas las edades y una tienda oficial".

325 cargadores

Uno de los temas más recurrentes entre el mallorquinismo que se desplazará a la ciudad hispalense, en un número superior a los 20.000 hinchas, era el de disponer de batería suficiente en sus teléfonos móviles, donde se encuentran las entradas en formato digital, hasta la hora del partido.

"Habrá una zona de cargadores con capacidad para 325 dispositivos móviles simultáneos a disposición de nuestros aficionados, aunque está permitida la entrada de baterías portátiles de tamaño inferior al de un teléfono", aclaró Díaz.

Escenario de festival

Jaume Colombàs, presentador de los actos de la Fan Zone junto a su hermano y actor Paco, valoró el cartel de artistas que el club y la promotora 'Panela!' ha logrado reunir.

"Habrá un escenario de 200 metros cuadrados, que nada tiene que envidiar al que se encuentran en los festivales de música, con grupos y Dj's de la isla", explicó el también speaker oficial del Mallorca.

Colombàs quiso recalcar que "ningún artista ha querido cobrar por actual en el evento y han renunciado a su caché por vivir una jornada inolvidable para el mallorquinismo".

L.A. y The Prussians

El cartel lo encabezan Marc Seguí y Xavibo junto a Aina Losange, Dj oficial del Mallorca. La veterana banda isleña de rock L.A. formará parte del elenco musical junto a The Prussians, que se retiran.

Bellinis, Dj Cupper, Freddie Mercury by Alex Manga, Guille Wheel & The Waves. Go Cactus. Isla Paradiso, Juanjo Monserrat, Jaume Colombàs+Dj Simonet+Felip Duran, Loop!, Orquesta Finidi, Paco Colomàs además de ball de bot i dimonis también amenizarán las horas previas a los mallorquinistas.