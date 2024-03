Primer partido oficial con el Athletic y primera victoria en San Mamés

En el año 1960 el Real Mallorca disfrutaba de su primera temporada en la Primera División del fútbol nacional. Un estreno que arrancaba con Juan Carlos Lorenzo en el banquillo y que se producía en Sevilla, un 11 de septiembre, con derrota por 2-0 en el campo del Betis.

Una semana después se gana en Palma, en el debut del Lluís Sitjar en Primera División. El Racing caía por 2-1, con goles del mallorquín Joan Forteza (primer goleador bermellón en la máxima categoría) y del malagueño Loren, que había llegado del Sevilla ese mismo verano.

Fue en la jornada 12 del campeonato cuando Mallorca y Athletic Club cruzaron sus caminos por primera vez en un partido oficial. Fiesta grande en el Lluís Sitjar y empate sin goles (0-0) ante los leones que dirigía por entonces el técnico brasileño Martim Francisco.

Zamora (el hijo del mítico Ricardo Zamora), Diego, Bolao, Flotats, el húngaro Szolnok, Julià Mir, Ruiz, Glaría II, Forteza, Haro y Laguardia formaron con el Mallorca. Por el Athletic lo hicieron Carmelo (padre de Cedrún, que jugó en el Zaragoza), Orúe, Canito, Koldo Aguirre (quien años después dirigió a los rojiblancos y también a los bermellones), Federico Bilbao, Maguregui (al que después como técnico se le bautizó como ‘Amarrategui’), Mauri, Etura, Uribe, Merodio y Areta III. No busquen cambios, porque entonces no los había: salían once al campo y acababan los mismos… si no se lesionaba nadie.

Victoria en San Mamés con José Luis Saso

Un partido más aguantó Lorenzo como técnico del Mallorca, que en la jornada 14 puso a Jaime Turró en el banquillo y en la 15 a José Luis Saso. Él fue quien dirigió a los bermellones a la victoria en su debut en La Catedral. Primera visita al Atlético de Bilbao –entonces se le denominaba así al equipo vasco– y goles de Antonio Oviedo (0-1, su primer tanto en Primera) y de Haro para romper el empate.

También los leones habían cambiado al entrenador (el brasileño fue despedido en la jornada 14), siendo Juan Antonio Ipiña el elegido. Zorriqueta (por Bilbao) y Artetxe (Areta III) fueron las únicas variaciones en los vascos. En el Mallorca la alineación sí fue diferente: Zamora, Bolao, Boixet, el uruguayo Davoine, Arqué, Glaría II, Mir, Currucale, Oviedo, Loren y Haro.

El Mallorca no volvió a ganar en Liga en San Mamés hasta el año 2001, con gol de Etoo. 41 años después... pero esa es otra historia.