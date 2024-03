L’opinió de Ricard Pla sobre el RCD Mallorca-Girona: El més important és la victòria

Uns es juguen la permanència i els altres, classificar-se per a la Champions per primera vegada a la seva història. Com que les urgències eren més dels locals que dels visitants, la victòria que suma el Mallorca davant el Girona són cent cavalls de força per mantenir la categoria. Aquesta i no una altra és la lectura més positiva del partit a Son Moix: sumar tres punts que deixen l’equip de Javier Aguirre a vuit de la zona de descens i provoquen la caiguda d’un altre equip, el Rayo Vallecano.

Com hem comentat, la victòria ha estat el més important davant el segon classificat de la lliga, el Girona, que no va demostrar gaires coses positives i es va assemblar un poc al que el Mallorca va eliminar a la Copa. Tot i que ben merescudament és l’equip revelació del campionat, els de Michel varen decebre i no varen poder salvar la muralla defensiva mallorquinista.

Només al darrer quart d’hora el Girona hauria pogut empatar en una acció clara que Mascarell, un dels destacats, va salvar gairebé amb la porteria buida. Però els catalans, amb poques idees, es varen estavellar una vegada darrere l’altra no només amb els defenses del Mallorca, sinó que va haver de lluitar davant un incansable Muriqi, que va prendre part en totes les bregues, tant ofensives com defensives. L’entrenador mexicà va saber manejar el partit i els canvis millor que el seu col·lega, i els seus jugadors aprofitaren una de les poques opcions de marcar que tingueren.

Ahir, sí, Copete va estar molt més entonat que en altres partits, no va veure cap targeta groga i va saber treure la pilota jugada amb criteri, a més de ser l’autor del gol de la victòria. En tot cas, ens és difícil destacar cap jugador, perquè tot l’equip ha aconseguit tres punts molt valuosos, quan som a punt d’entrar als deu darrers partits de la temporada. La victòria significa tenir un bon coixí abans de visitar divendres que ve el Barça a Montjuïc.